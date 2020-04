Benedetto estuvo en el programa "PH", de Telefe, desde Francia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020 • 11:25

Darío Benedetto , el ex delantero de Boca que actualmente juega en Olympique de Marsella, dijo que su regreso al club con el que fue campeón argentino es lo que más desea "en la vida", aunque dejó en suspenso si podría concretarse en el futuro.

" Volver a Boca es lo que más deseo en la vida , obviamente después pueden pasar un montón de cosas", comentó el atacante, fanático hincha del club xeneize, durante su participación virtual en el programa de Telefé "Podemos Hablar" (PH), en el que también el actor Nicolás Vázquez, reconocido hincha de River, su colega Joaquín Furriel y la modelo Noelia Marzol. Benedetto, igual que los demás, salía desde una pantalla, mientras que el único que estaba en el estudio de TV era Andy Kusnetzoff. El futbolista lo hacía desde su casa de Marsella, donde transita la cuarentena impuesta en aquel país a raíz de la pandemia de coronavirus.

Vázquez le preguntó a Benedetto si la final de la Copa Libertadores 2018 ante el equipo millonario, en Madrid, había sido el partido que más le dolió en su carrera y el delantero respondió: "Como jugador de fútbol obviamente fue muy fuerte perder. No recuerdo haber tenido otro momento feo en otro partido, salvo cuando me lesioné, pero es otra cosa que nada que ver. Sí fue un golpe durísimo como jugador. Es el rival eterno, el clásico. Se vive de una manera tremenda, yo jugué en otros grandes y ningún clásico se puede comparar con un Boca-River".

El festejo de Benedetto, una imagen que el delantero ahora recuerda con una sonrisa 00:08

Video

Benedetto, que el 17 de mayo próximo cumplirá 30 años, emigró de Boca por decisión propia a mediados del año pasado, a días del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense de Brasil, producto de un desgaste que se aceleró después de haber perdido, precisamente, la final ante River, en el estadio de Real Madrid. "Dolió muchísimo, pero somos profesionales y automáticamente teníamos que dar vuelta a la página. Luego, a los tres meses, tuvimos una final de Supercopa y pudimos salir campeones. Tenemos que saber sobrellevar todo ese tipo de situaciones", afirmó Benedetto, autor de 45 goles en 76 partidos en Boca.

El delantero, además, insistió con que fue "una casualidad" la imagen sacándole la lengua al defensor Gonzalo Montiel, de River, tras marcar el primer tanto de la final en el Santiago Bernabéu: "Cuando me choca, doy media vuelta y saco la lengua. Ahí es cuando me sacan la foto, pero yo jamás me burlé de nadie. Nunca lo hice. Son cosas que pasan y que la prensa toma ventaja de eso. Cuando me mandaban los memes me daba mucha bronca pero luego lo tomé a risa".

El gesto que se hizo meme, Benedetto saca la lengua después de anotar su golazo Fuente: Archivo - Crédito: AFP