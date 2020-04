El ataque de furia de Nicolás Vázquez en un hotel de México

Nicolás Vázquez contó un momento de furia que vivió durante unas vacaciones en México

Nicolás Vázquez es uno de los actores más queridos del país. Su templanza y buen humor son características con las que cualquiera puede describirlo, por eso, sorprendió mucho al hablar de un ataque de furia que tuvo en México hace unos años. Invitado a PH: Podemos Hablar , en donde participó de manera virtual, el actor relató los hechos que lo llevaron a terminar detenido un rato en un hotel durante unas vacaciones junto a su mujer, Gimena Accardi .

"En uno de las primeros viajes que hicimos con Gime a México estuve detenido en un hotel ", reveló. "Fue una semana en donde todas las cosas salían absolutamente mal. Habíamos gastado mucha plata para pasarla bien, pero la habitación era un desastre y la atención también. No se hacían cargo de absolutamente nada. Mi mujer se había enfermado, tenía como 39 de fiebre, y supuestamente la medicación estaba incluida en el paquete, pero al final no, por lo que seguíamos gastando. Eran como vacaciones de pesadilla".

El hecho que colmó la paciencia de Nicolás, ocurrió el último día. "Había puesto a cargar el celular en la habitación, antes de irnos a otro punto de México para seguir el viaje, pero desapareció. Bajé y le pregunté a la gente del hotel por el teléfono, diciéndoles que ahí tenía toda mi vida y me pidieron que me tranquilice, asegurando que si lo dejé ahí, iban a encontrarlo", contó. Y siguió: "Empiezan a hablar, le preguntan a las personas que estaban haciendo la limpieza, todo esto con una sonrisa, y me miran. 'Me dicen las chicas que no hay ningún celular, usted se lo llevó consigo'. Les repito que no, que no lo tengo, les cuento que me estaba poniendo nervioso porque necesitaba el teléfono para trabajar, entonces me aseguran que se van a fijar en las cámaras para ver si había entrado alguien a la habitación. Al rato llaman de nuevo y me dicen otra vez que el celular no está".

En ese momento, el actor se dirigió al personal de hotel: "'Escuchame una cosa maestro, te la voy a hacer fácil. Yo soy muy copado, muy tranquilo, pero a su vez me pongo muy nervioso con las injusticias. Mi celular estaba ahí adentro, te pido por favor que lo busquen', les dije. Al rato me cuentan que tenían un sistema que podía ubicar el GPS para saber dónde estaba, pero que seguro lo tenía yo en el bolso. 'No, me lo olvide ahí y me estoy poniendo nervioso', les repetí".

El tiempo seguía pasando y, para ese entonces, el colectivo que tenía que recoger a Nicolás y a Gimena en el hotel para llevarlos al aeropuerto estaba por llegar. "Lo único que te quiero pedir es esto: Yo me subo al transfer porque voy a perder mucha plata, pero si ustedes lo encuentran, porque yo sé que está acá y a lo mejor sin querer lo agarró alguien, me lo mandan a donde voy yo", les dijo Vázquez, pero la respuesta volvió a ser negativa. Luego de hablar con el ejecutivo de ventas, el de la conserjería le contestó al actor: "De ninguna manera nos vamos a hacer cargo, usted lo tiene adentro'".

Ante eso Nicolás estalló. "De la nada, yo giro, agarro un sillón enorme y lo revoleo en el medio del hall al grito de '¡quiero mi celular!'. Me acuerdo que toda la gente reaccionó, menos una familia norteamericana que se dio vuelta, me miró y siguió jugando al backgammon".

Fue allí que el personal de seguridad decidió arrestarlo. "Salieron dos monos de la nada, me agarraron, me metieron en una habitación y me dijeron: '¿Qué hiciste? Podés ir preso'. Volví a repetir: 'Quiero mi celular. No puede ser que no esté'. Cuestión es que ponen el GPS y se dan cuenta de que me lo habían robado ahí mismo en el hotel. Me pidieron mil disculpas y terminó", culminó el relato mientras todos los invitados lo miraban sorprendidos. "Estaba todo grabado con cámaras, menos mal que nunca llegó a Intrusos ", bromeó.