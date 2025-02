Pipo Gorosito provoca antes de la revancha con Boca: “Es todo biri biri lo de la Bombonera, es un mito”

Néstor Gorosito juega su partido. Sabe que está a 90 minutos de eliminar a Boca en la Bombonera y hacer historia en Alianza Lima y entonces cualquier pieza que mueva sirve para sacar ventaja en la partida. Así como en los minutos posteriores al 1 a 0 en Perú, por la ida de una de las llaves de la fase 2 de la Copa Libertadores, condicionó al arbitraje del desquite, ahora le apuntó directamente a algo de lo que los hinchas xeneizes se vanaglorian: la Bombonera y su mística.

“Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Gritan más como ayer (por el martes) gritaron en nuestra cancha”, disparó en una entrevista en Radio La Red. Y agregó: “No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”.

Las estadísticas no favorecen a Pipo si se reúnen todas las veces que enfrentó a Boca como DT. Sin embargo, así como el del martes pasado fue apenas su quinto triunfo sobre 22 partidos, también fue la cuarta vez que se fue victorioso de las últimas seis veces que enfrentó al equipo azul y oro. La bisagra en la historia se dio hace poco más de cinco años, cuando lo venció 2 a 0 al frente de Tigre, en la final de la Copa de la Liga 2019.

Coach Nestor Gorosito of Peru's Alianza Lima gestures during a Copa Libertadores soccer match against Argentina's Boca Juniors at Alejandro Villanueva stadium in Lima, Peru, Tuesday, Feb. 18, 2025. (AP Photo/Martin Mejia) Martin Mejia - AP

Además, Gorosito fue más amplio en su charla con radio La Red y aprovechó destacar la tarea de su equipo: “Pareciera que nosotros no tuvimos ningún mérito, que estuvimos pintados. Tenemos buen equipo y le podemos ganar a Boca”. Y sobre el partido de ida resumió: “El resultado fue pijotero. Tendríamos que haber ganado por dos o tres goles”.

Fue el segundo dardo que tira Gorosito en dos días, con el objetivo que tensionar el clima reinante en el partido del próximo martes. Pipo sabe que Boca tendrá toda la presión y la obligación histórica de remontar el 0-1 ante su público, y precisamente quiere que todo eso le juegue a favor a sus dirigidos.

El primero fue en la conferencia de prensa en Lima. Sin que nadie se lo consultara, Gorosito cuestionó la tarea del juez uruguayo Esteban Ostojich y instaló sus dudas sobre la honestidad arbitral de quien dirija el martes próximo: “Me llamó mucho la atención lo del árbitro, tengo miedo con el arbitraje en la vuelta, me da miedo allá, mucho miedo. Me preocupaba antes del partido, no dije nada, pero quedó más que evidente. Todas las chiquitas, eran todas para ellos. Para nosotros era amarilla, para ellos no era amarilla”.

Y continuó: “Hay un golpe sin pelota a Garcé (de Merentiel). Golpe, sin pelota, es roja. Hay situaciones puntuales que son indefendibles. Si nos pasó esto acá, imaginate allá de visitante. Es muy difícil abstraerse del arbitraje en la cancha, Dios quiera que no vuelva a suceder lo que pasó hoy, pero me preocupa. Ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho. Al minuto, amarilla a Erick (Noriega); foul a (Hernán) Barcos en la mitad de la cancha... Nada. A los 3 o 4 minutos, amarilla a Barcos. Me da miedo allá, mucho miedo”, cerró Gorosito.

Al entrenador del conjunto peruano le recordaron que antes del duelo con Boca había dicho que “no había favoritos” y le consultaron si el triunfo le daba la razón: “La razón es momentánea mientras ganás, si hubiésemos perdido, habrían dicho ‘Pipo habló al pedo’. Son opiniones. Somos un equipo que puede llegar a jugar bien, muy bien, de visitante también, con el mayor de los respetos por los jugadores de Boca y su DT, pero la ilusión es máxima, después veremos si nos da el cuero o no”.

La revancha se jugará el próximo martes en la Bombonera desde las 21.30, luego del 1-0 logrado por Alianza Lima como local. El ganador pasará a la Fase 3 y jugará ante el vencedor del cruce entre Santa Fe y Deportes Iquique (definen en Colombia tras la derrota del conjunto chileno 2 a 1), mientras que el perdedor no jugará ni la Libertadores ni la Copa Sudamericana.

