Gerard Piqué es uno de los históricos defensores de Barcelona. Emblema del equipo que hoy dirige Ronald Koeman, el catalán salió en defensa de su amigo Lionel Messi y aprovechó para entregar un duro mensaje contra la directiva de la entidad blaugrana. Se sabe que el argentino quiso marcharse de Barcelona, pero una traba legal y económica lo dejó instalado en el Camp Nou. Tras unos meses, Piqué exhibió su mirada del asunto y reveló el consejo que le dio al mejor futbolista de la historia del club.

"Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y si él consideraba que debía irse. Yo como presidente habría actuado diferente. Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno: 'Leo, es un año, y luego viene gente nueva...', confesó el defensor de 33 años.

Piqué concedió una extensa entrevista el diario La Vanguardia y profundizó en aquellos días turbulentos entre Messi y el presidente Josep Maria Bartomeu, que tuvieron en vilo al mundo del fútbol. "Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios".

El marcador central también se refirió a las informaciones publicadas por varios medios de comunicación según las cuales Bartomeu sabía que el club había contratado a una agencia de comunicación para que criticase a algunos futbolistas en las redes sociales. Bartomeu negó estas acusaciones. "Yo, como jugador de Barcelona, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad. Claro que le pedí explicaciones y lo que me dijo es 'Gerard, yo no lo sabía'. Y me lo creí. Pues más adelante ves que la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", dijo Piqué. Allí se refiere a Jaume Masferrer, hombre de confianza y asesor del presidente de Barcelona. "Me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan", comentó.

La declaraciones de Piqué llegan en vísperas del primer clásico contra el Real Madrid de esta temporada (el primero también en el medio de la pandemia) y dos días después de que el defensor español firmara un nuevo contrato por tres años más con Barcelona, mientras la atención sigue también en el voto de censura inminente contra la directiva del club.

"El club me comunicó, a mí y a otros jugadores, que debido a la pandemia Barcelona sufrirá mucho económicamente y en esa tesitura el club está por encima de cualquier persona. El Barça me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición. Me dijeron que todo el dinero al que pudiera renunciar este año será cobrado en un futuro. Hicimos números y propuse una cantidad", comentó Piqué en relación a su nuevo contrato.

En esta sintonía, el tema de la renovación de los vínculos de los futbolistas de Barcelona giró permanentemente alrededor de la entrevista realizada por La Vanguardia. "Como capitán defiendo los intereses del equipo y tomo la decisión de firmarlo. Y aquí somos un vestuario unido. Después dicen que el vestuario se ha roto y no sé que más. A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo".

Otras frases de Piqué

"Hay que partir de la humildad. Reconocer que en Europa hay equipos mejores ahora mismo. Tenemos caras nuevas que nos están aportando vitalidad y piernas para presionar mejor. Se ve, yo lo percibo, estamos jugando a otra cosa".

"Tocamos el cielo con el triplete del 2015 y a partir de ahí el club ha ido cayendo en lugar de crecer y esa tendencia es inapelable. Tocamos fondo con el 8-2 de Bayern Múnich y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible".

"Cuando un club funciona mejor y todo resulta más sano para todos es cuando las jerarquías están bien marcadas. El presidente debe ser el primero y después el entrenador debe mandar sobre los jugadores. Cuando esta jerarquía se rompe las cosas no funcionan".

"Me sorprende que gente como Pep, Puyi, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí".

