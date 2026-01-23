Pity Martínez fue presentado como refuerzo de Tigre tras su salida de River

Sobre la recta final del mercado de pases del fútbol argentino, Tigre hizo oficial una incorporación que venía resonando: anunció la llegada de Gonzalo “Pity” Martínez. El mediocampista de 32 años firmó con el Matador tras su salida de River, donde no tuvo un buen segundo ciclo por consecuencia de las lesiones que sufrió y los pocos minutos que le tocó jugar.

El conjunto dirigido por Diego Dabove ya había cerrado varios refuerzos, entre ellos Jalil Elías, el juvenil ex-Independiente Santiago López y Tiago Serrago. Sin embargo, en los últimos días los hinchas quedaron atentos a la posible contratación del excampeón de la Copa Libertadores: Tigre había iniciado gestiones por él, que a finales de diciembre se había despedido de River. Finalmente, el enganche llegó al Matador con el pase en su poder y firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

Un día atrás, la cuenta oficial del club había hecho una publicación para encender a los hinchas, en la que anticipó que este viernes se vendrían anuncios sobre nuevas incorporaciones. Así fue que, horas más tarde, presentó al jugador con una serie de fotos de Martínez con la camiseta del Matador en su estadio y con un video en el que declaró: “Tigre es locura”.

A su vez, aprovechó la ocasión para presentarlo con una chicana al periodista Gastón Edul. En los últimos días, el comunicador fue centro de burlas en redes sociales porque, tras la caída del pase de Marino Hinestroza a Boca, usuarios le recordaron que había asegurado -dos veces- que el colombiano firmaría con el Xeneize.

Tigre, por su parte, replicó el mensaje de Edul y lo reemplazó por la presentación del mediocampista: “Primero: sos un maleducado. Segundo: Gonzalo ‘Pity’ Martínez es nuevo jugador del más grande de la Zona Norte. Abrazo grande”.

El enganche volvió a River a mediados de 2023, tras su salida en 2019, y prometía a los hinchas del Millonario continuar con el legado que había dejado en su primer ciclo: un alto rendimiento y un histórico gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Sin embargo, las lesiones lo condicionaron y no solo no pudo pisar firme sino que tampoco sumó muchos minutos. En dos años y medio llegó a disputar 31 partidos, en los que metió dos goles y seis asistencias, y levantó dos títulos: la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones, ambos en 2023.

En tanto, a pocos días del cierre del libro de pases, Tigre sumó varios jugadores, además de Martínez: David Romero, Santiago López, Tiago Serrago, Jalil Elías, Manuel Fernández, Tomás Sultani, Juan Manuel Villalba y Nahuel Banegas. También renovó el contrato de una de sus figuras, el arquero Felipe Zenobio, y ejecutó la compra de Ignacio Russo, que estaba a préstamo desde Rosario Central.