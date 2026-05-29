Clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, uno por uno

Luego de casi dos meses de competencia, este jueves culminó la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. De los 32 equipos que participaron de la primera ronda, los 16 mejores avanzaron a octavos de final, instancia que contará con la presencia de cuatro equipos argentinos: Independiente Rivadavia, Estudiantes, Rosario Central y Platense. Boca y Lanús, por su parte, quedaron eliminados y disputarán uno de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins y Cienciano, respectivamente.

Además de las eliminaciones del xeneize, segundo máximo ganador de la historia del certamen con seis títulos, y el Granate, campeón en ejercicio de la Copa y la Recopa Sudamericana, hubo otras sorpresas. Nacional y Peñarol de Uruguay, Independiente Santa Fe de Colombia, Libertad de Paraguay y Barcelona de Ecuador también se despidieron del certamen antes de lo pensado. En contrapartida, avanzaron de ronda equipos como Coquimbo Unido de Chile y Mirassol de Brasil.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la etapa de grupos, mucho antes de lo pensado Gustavo Garello - AP

Los partidos de ida de los octavos de final se llevarán a cabo entre el 11 y el 13 de agosto; mientras que los encuentros de vuelta serán entre el 18 y el 20. Los ganadores avanzarán a cuartos, instancia que se disputará entre el 8 y el 17 de septiembre. Luego, entre el 13 y el 21 de octubre, se realizarán las semifinales, y los ganadores de ambos cruces pasarán a la final del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Bombos para el sorteo de octavos de final

Bombo 1

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Universidad Católica

Corinthians

Cerro Porteño

Liga de Quito

Independiente del Valle

Bombo 2

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central

🤩 ¡Los bolilleros del sorteo de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores de este viernes! pic.twitter.com/OaFXYU8aPV — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2026

*El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo este viernes a las 12 (horario argentino) en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay.

Todo lo que hay que saber del sorteo de octavos

Día : Viernes 30 de mayo

: Viernes 30 de mayo Hora : 12 (horario argentino).

: 12 (horario argentino). Sede : Conmebol.

: Conmebol. Quedará armado el cuadro completo, con los cruces de octavos y los posibles enfrentamientos de cuartos de final, semifinales y la definición.

Se podrán emparejar clubes de un mismo país y, también, equipos que compartieron zona.

Cada equipo será ordenado del 1 al 8 (para los primeros lugares) y del 9 al 16 (para los segundos), según su rendimiento en la etapa de grupos.

Los clubes con mejor desempeño tendrán la ventaja de jugar como locales.

En caso de igualdad en los 180 minutos de la serie, no se tendrán en cuenta los goles marcados como visitante para desempatar, sino que habrá suplementario y, de persistir la igualdad, penales.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Flamengo ganó la última Copa Libertadores; en este 2026 ya se metió en octavos de final Wagner Meier - Getty Images South America