Platense - Deportivo Riestra, del Torneo Clausura
Juegan este lunes, desde las 18:30; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
Platense y Deportivo Riestra se miden este lunes a las 18:30 en el estadio Ciudad de Vicente López, en un partido de la fecha 12 del Torneo Clausura.
En el torneo, Platense viene de perder ante Atlético Tucumán por 2-0 mientras que Deportivo Riestra viene de empatar ante Velez por 2-2.
Platense suma 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Riestra tiene 23 puntos.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
