Platense, rival de River: un grupo de descartados y buscadores de minutos que quiere sorprender

En Platense nadie gana solo. Ni pierde. Ni juega. Ni siquiera se entrena solo. La dupla técnica formada por Sergio Gómez y Favio Orsi moldeó al equipo con la solidaridad como premisa. La unión –entre los futbolistas, el cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas– es la fuerza del Calamar, el único club que ganó fuera de su casa en los octavos de final del torneo Apertura. Nada menos que frente a Racing, el campeón de la Copa Sudamericana. Platense pasa de un grande a otro: su próximo objetivo es River, en el Monumental, donde se presentará este martes a las 20.30.

“Platense es una oportunidad”, dice desde el cuerpo técnico. “Eso es lo que nos hermana con los futbolistas: nosotros tenemos la chance de trascender, y muchos de ellos, las de sumar minutos –porque estaban colgados en sus equipos–, permanecer en primera e incluso mostrarse en la máxima categoría”, destacan. Y están dispuestos a abrazar esa chance con las dos manos, con el cuerpo todo. Porque si Platense logró ser finalista con Martín Palermo como director técnico, ¿por qué no pensar en pasar al millonario en su propia casa? Y soñar con una semifinal y hasta con el partido por el trofeo en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Salta Favio Orsi en primer plano; atrás, de negro, Sergio Gómez lleva en andas a un colaborador: así festejó Plaense en la cancha de Racing su pasaje a los cuartos de final. Fotobaires

El ADN de un equipo solidario

Los genes futbolísticos de este Platense están a la vista. Defensa en bloque y ataque desplegado cuando el rival pierde la pelota. Si se puede presionar en campo ajeno, mejor. Dos defensores laterales ofensivos (Juan Ignacio Saborido por la derecha; Tomás Silva por la izquierda); un mediocampo que recupera y distribuye con criterio –su estandarte es Lionel Picco, de los mejores en su puesto–; un distinto, Vicente Taborda, que puede parase como 10 clásico –por algo porta ese número en la camiseta– o como extremo, y tres delanteros que no siempre juegan juntos pero pueden desparramarse por el frente de ataque: el paraguayo Rolando Martínez, Augusto Lotti y Nicolás Orsini, el autor del gol de la clasificación contra la Academia.

Augusto Lotti, de 28 años, es uno de los jugadores que se alternan en el frente de ataque de Platense, un equipo solidario aunque poco eficiente en la ofensiva. Platense

Su mayor goleador es Taborda –cuatro tantos–, pero Platense no es un equipo fértil: apenas hizo 13 goles en las 16 fechas de la etapa regular del Apertura, y uno en los playoffs. Pero, en contraposición, al Calamar es complicado vulnerarlo. Su jeroglífico defensivo obliga a los adversarios a exprimirse a fondo para llegar con peligro al arco defendido por Juan Pablo Cozzani. Lo sabe River, que en el debut en el certamen fue a Vicente López, recibió un tanto de pelota parada y estuvo a muy poco de perder. Lo salvó un cabezazo de uno de sus refuerzos, el paraguayo Matías Rojas.

Aquella vez –enero, equipo en formación–, River no tuvo ni fluidez ni circuitos ofensivos, porque Platense le cortó todo. Es probable que el guión se repita ahora en el Monumental, con una escenografía muy distinta y un pasaje a una semifinal en juego. Algo está claro: el Calamar no se traicionará. No jugará al pelotazo limpio, porque no lo siente. Tampoco se dedicará a pegar, porque no es su estilo.

Los jugadores de Platense escuchan a sus entrenadores durante una práctica antes del partido con River; la unidad es una característica muy nítida del plantel, a pesar de los orígenes diversos de sus integrantes. instagram.com/caplatense

En el cuerpo técnico dos personas se distribuyen los trabajos de ataque, y otras dos, los de defensa. “No se entrenan específicamente las líneas, pero sí hay entrenamientos específicos en medio de la práctica”, aseguran. Sergio “Negro” Gómez (zaguero central en su formación) y Walter Zunino (ex defensor lateral izquierdo del club) son los responsables del ataque. Orsi y Gonzalo Gil se encargan del terreno de la mitad de la cancha hacia adelante.

La de Gil es otra historia mínima: un dirigente lo vio en un torneo intercountries y lo llevó a River. Nueve de área, definidor nato, se cansó de hacer goles en la quinta división, en la cuarta y hasta en la reserva del club millonario. Diego “Cholo” Simeone lo hizo debutar en la primera en 2008. Como tantos proyectos, Gil no tuvo continuidad y debió buscarse la vida fuera del Monumental. Salió de River en 2010 y jugó en Ñublense, de Chile. Luego, en Olaria, de Brasil. Regresó al país para jugar en Fénix, de la primera C. Allí coincidió con Orsi y Gómez, que empezaron bien abajo en la pirámide del fútbol argentino. Después Gil se retiró del fútbol profesional, hizo el curso de entrenador y la dupla lo llamó para que se incorporara al cuerpo técnico.

En las prácticas en el estadio Ciudad de Vicente López es común ver sonrientes a los jugadores. “Están convencidos”, dice un allegado al plantel. De entre las risotadas que se suele escuchar, una sobresale: es la de Guido Mainero, a quien la tonada delata como cordobés. “Es, lejos, el más divertido del plantel”, comenta la misma fuente. En la cancha, el mediocampista de 30 años se transforma. Titular indiscutido como número 8, acumula tres goles y cuatro asistencias. La última, a Orsini en Avellaneda, este sábado. Como tantos compañeros de vestuario, Mainero llegó a Platense buscando minutos; estaba relegado en Instituto. Y ahora vive una segunda juventud.

La historia de Mainero se repite en Taborda, ese 10 de panorama y pegada exquisita que se formó en Boca y tuvo minutos en la final de la Copa Libertadores 2023, en Río de Janeiro. Después, no jugó más en el cuadro azul y oro. Casi desaparecido del mapa, fue llamado por Platense y jugó 14 partidos en la Liga Profesional 2023/’24, con Palermo como DT. Volvió a Boca, pero en septiembre de 2024 regresó a Platense. Su pase sigue siendo del club xeneize.

Como Taborda, Orsini vistió la camiseta auriazul. El 9, de dilatada trayectoria, jamás se afirmó en la Bombonera, y también debió buscarse la vida afuera. Unión, primero, y el Calamar –después de que Fernando Gago le dijera que no iba a tenerlo en cuenta en Boca– cobijaron sus sueños de retomar el nivel que alguna vez tuvo en Lanús y en Sarmiento. El tanto en Avellaneda, que valió el pase a este cuarto de final, lo reimpulsa.

Oscar Salomón era el cuarto defensor del plantel calamar. En el último mercado de pases llegó el uruguayo Edgar Elizalde, ex de Independiente, llamado a ser el reemplazante del emigrado Gastón Suso –pasó a Gimnasia–. Suplir al capitán no parecía sencillo, pero el cuerpo técnico encontró a otra dupla, la de zagueros centrales, en los primeros partidos. Pocas parejas en el fondo se entienden tan bien como la de Salomón e Ignacio Vázquez. Este último, llegado desde All Boys en 2023, acumula 76 partidos con la camiseta marrón. Y es uno de los futbolistas más regulares del plantel en la temporada.

Ignacio Schor, mediocampista de 24 años, una de las caras más reconocibles de un plantel más bien discreto, pero comprometido y fuerte en su humildad. Platense

Hace unos días, Platense recibió una noticia triste: la muerte de Juan Orsi, el papá de Favio. Todos los futbolistas acompañaron al entrenador en el velatorio. Y más tarde lo saludaron afectuosamente en la cancha antes del partido contra Rosario Central. “Se creen. Unos a otros. Sin confianza, esto sería imposible”, razona otra fuente cercana al plantel. Aquella tristeza grande contrastó con el nacimiento de Francesca Gómez, hija de Sergio, ocurrido la semana pasada. El club lo felicitó con una publicación en las redes sociales. Los dos extremos de la vida y, en medio, Platense. El club de Manuela Pedraza y Crámer, el de Vicente López. El de la sorpresa ante Racing. El que se metió entre los mejores ocho del Apertura y ahora va por River. El Platense de las oportunidades.