Platense le ganó a San Lorenzo ante otro papelón arbitral: dos goles con errores y dos expulsiones increíbles

Platense le ganó a San Lorenzo por 2-1 en Vicente López, por la 5° fecha del torneo Clausura 2025. El encuentro, que contó con la presencia de 4000 hinchas del Ciclón, fue dirigido por Sebastián Martínez y ya durante el primer tiempo tuvo varias polémicas, entre ellas dos expulsiones, una por cada lado. El árbitro dirigió muy mal y terminó siendo criticado, sobre todo porque en la segunda etapa debió expulsar a Augusto Lotti por un codazo a Perruzzi, pero esta situación ni siquiera fue advertida por el VAR.

“Siempre en contra de San Lorenzo, ya estamos cansados. Con la cancha inclinada, siempre nos perjudican... Nos matamos entrenando en la semana para que después pase eso. Expulsa bien al jugador de ellos y quiere compensar con la roja para nuestro compañero. ¿Y Perruzzi sangrando? Nos perjudican todos los fines de semana. El problema encima es que no les podés hablar a los árbitros", disparó Jhohan Romaña al final del encuentro en declaraciones a ESPN Premium.

"VAN VARIOS PARTIDOS QUE INCLINAN LA CANCHA"



"SIEMPRE EN CONTRA DE SAN LORENZO, YA ESTAMOS CANSADOS"



"A NOSOTROS SIEMPRE NOS PERJUDICAN"



Atención a las palabras de Johan Romaña



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eLNiSDURIi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

San Lorenzo salió a jugar con el habitual esquema 4-3-3, con la aparición de Fabricio López como lateral derecho, el ingreso de Juan Cruz Rattalino como triple 5 junto con Nicolás Tripicchio e Ignacio Perruzzi (en el centro) y arriba la muy buena aparición de Agustin Ladstatter (zurdo picante) y Matías Reali como wing izquierdo; y Cuello como centrodelantero. Ezequiel Cerutti, con una molestia muscular, quedó al margen.

ATENCIÓN A ESTE FESTEJO: tras la pifia de Báez y el gol de Ronaldo Martínez para el 1-0 de Platense a San Lorenzo, Mainero le gritó en la cara al defensor del Ciclón.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9EGwp971ti — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Una desinteligencia comunicativa entre el arquero Gill y Báez generó un blooper que le permitió a Ronaldo Martínez anotar el 1-0 a los cinco minutos. Un pelotazo largo a la espalda del lateral izquierdo fue mal rechazado, con una pifia de derecha -su perfil menos hábil- cuando el arquero iba en busca de una pelota que no debería llevar complicaciones para el fondo del Ciclón. El 1 no gritó o Báez no lo escuchó y... Encima, sorprendió el festejo de Guido Mainero, en la cara de su propio rival ¿secuelas de partidos pasados?

Platense, bajo la conducción del Kily González, apostó por un sistema 4-2-3-1 con cuatro futbolistas ofensivos y rápidos de mitad de la cancha para adelante: Mairero, Taborda y Zapiola; y Ronaldo Martínez como máxima referencia de ataque. Entonces, el contexto, a partir del rápido 1-0, lo debería haber beneficiado al local. Sin embargo...

DOBLE AMARILLA Y ROJA: Martínez Beligoy expulsó al defensor de Platense luego de dos acciones con Cuello. ¿Qué te parece?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v2z8yFiOs5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

El encuentro entró en un caos a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Sebastián Martínez resolvió la expulsión de Ignacio Vázquez por doble amonestación. El zaguero central de Platense había visto la primera amarilla en un fuerte cruce con Cuello y luego, en otra acción dividida que involucró a ambos protagonistas, vio la roja. ¿Estuvo bien el árbitro? Si bien ya había pica entre Vázquez y Cuello, el brazo izquierdo extendido del defensor calamar no pareció lo suficientemente fuerte para que merezca una sanción disciplinaria.

A los 24 minutos, el arquero Cozzani simuló una lesión para que Kily González logre hacer entrar en calor a los posibles reemplazantes, para así acomodar la defensa. Pero en ese momento el juego se reanudó antes que el DT pudiera hacer la modificación y San Lorenzo llegó al empate con el tiro libre de Reali y el cabezazo de Baez ante una floja respuesta del arquero, otro error que finalizó en la red.

Y AHORA ROJA A CUELLO: el delantero de San Lorenzo vio la segunda amarilla y se fue expulsado por Martínez Beligoy ante Platense. ¿Qué te parece?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6I0IWHafCK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

El desorden fue mayor cuando a los 30 minutos fue expulsado Cuello en San Lorenzo. Otra decisión que pareció apresurada, ya que el golpe con el brazo sobre Salomón no pareció para una segunda amarilla, pero el delantero parecía tener “el destino marcado” luego de tantos cruces y más después de la expulsión de Vázquez.

Ante la situación, todo pareció apresurado, ya que el entrenador Ayude hizo un cambio ofensivo: a los 35 ingresó Andrés Vombergar por Rattalino: un delantero con experiencia para la batalla por un volante. En el otro banco, Kiy González hizo ingresar a Elizalde por Taborda (zaguero por mediocampista creativo).

¡CÓMO LO GRITÓ! Báez estampó el 1-1 de San Lorenzo contra Platense en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/wq2tJeAzOV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Ambos entrenadores les pidieron disculpas a sus futbolistas, pero entendieron que los contextos los obligaba a las modificaciones.

En tiempo de descuento, a los 48 minutos, Platense encontró el 2-1 con otro gol de arremetida de Ronaldo Martínez tras un gran centra rasante de Franco Zapiola. Todo nació de un error en la salida de Tripicchio cuando nada hacía suponer que a la primera etapa le quedaba algo más.

DOBLETE DEL GOLEADOR: gran pase de Zapiola y definición de Ronaldo Martínez para el 2-1 de Platense vs. San Lorenzo en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1bqJHoaTpg — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Si todo esto había sucedido en los primeros 45 minutos, estaba claro que la película no había terminado.

Para el arranque de la segunda etapa, el entrenador Ayude tuvo otra complicación: debió realizar una nueva modificación por lesión. Se quedó en el vestuario el capitán Gastón Hernández e ingresó Daniel Pitu Herrera para ubicarse en el fondo con Romaña, quien se hizo cargo de la cinta.

Matías Reali tuvo una posibilidad para llegar al empate, pero su remate -ingresando por la izquierda- se fue apenas desviado, cerca del palo izquierdo de Cozzani. Los 4000 hinchas visitantes se pusieron a gritar por San Lorenzo cuando se jugaban 20 minutos del segundo tiempo que mantenía vencedor a Platense por 2-1: “Movete Ciclón movete, movete dejá de joder... esta hinchada está loca... hoy no podemos perder”. Una escena que se había perdido, incluso fotográficamente llamó la atención ver tanto público del equipo de Boedo en Vicente López.

¡LOS VISITANTES DICEN PRESENTE! Así enloqueció la gente de San Lorenzo con el gol de Báez y el 1-1 parcial vs. Platense en Vicente López. pic.twitter.com/pSb7u1qYsw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Luego de otro intento de Tripicchio que pudo finalizar en el 2-2, el Kily González dispuso dos cambios en Platense. Los esfuerzos comenzaban a hacerse notar: adentro Augusto Lotti y Luna Diale en reemplazo de Ronaldo Martínez y Zapiola. Y cinco minutos después aplicó una segunda ventana el campeón: Ignacio Schor por Mainero y Felipe Bussio por Portillo, uno de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases. En el momento que se retiraba Mainero, fue increpado por Eamnuel Cecchini, volante de San Lorenzo que estaba en el banco de los suplentes, por el festejo ante Báez en el 1-0. Y el jugador del Ciclón fue amonestado por esta situación.

Faltando cinco minutos, Ayude metió las últimas modificaciones en busca de la igualdad: Diego Herazo y Facundo Gulli por Tripicchio y Reali.

¿ERA ROJA A LOTTI POR AGRESIÓN A PERRUZZI? Martínez Beligoy no sancionó nada...



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PI6xUIqQSK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

En el final, debió ser expulsado Augusto Lotti por codazo en la cara a Perruzzi que le hizo sangrar la nariz. Álvaro Carranza, desde el VAR, no lo advirtió a Sebastián Martínez. O, quizás, le dijo que no había pasado nada. En las acciones anteriores, Carranza no intervino porque por protocolo desde las oficinas de revisión en Ezeiza no pueden intervenir por una amonestación, pero lo de Lotti fue diferente, ya que era una acción de roja directa porque no se trató de un movimiento de cobertura del balón o forcejeo normal. Otro papelón arbitral, otro error de la tarde.

San Lorenzo, desesperado, terminó con el arquero Gill yendo a cabecear en un tiro libre y la pelota casi le cae cerca en uno de los centros, pero el encuentro finalizó con la victoria de Platense por 2-1.