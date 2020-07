Vignolo vs Rozín Crédito: Crédito: Captura TV

El relator deportivo Sebastián Vignolo cruzó al periodista Gerardo Rozín por sus dichos sobre Lionel Messi el último domingo en su programa de Telefé La peña de Morfi .

El animador del canal de las "pelotas" comparó a la selección argentina subcampeona del mundo en Italia '90, con el equipo albiceleste que lidera el futbolista de Barcelona , en ocasión del 30° aniversario de aquel histórico torneo: "No hay uno sólo gol que hayamos gritado como cuando le metimos este a Brasil".

Luego, Rozín argumentó: "En ese balcón (de la Casa Rosada, cuando el plantel regresó al país, fue recibido por el presidente Carlos Menem), vos tenés a los campeones del mundo. Te guste o no, aunque hayan traído un subcampeonato. Vos tenés al mismo técnico que te sacó campeón del mundo. Tenés a Maradona, que transmitía y contagiaba una cosa muy fuerte, que este grupo no logró contagiar".

Y siguió: "Te voy a contar una cosa. Puedo elegir cinco goles emocionantes de aquella selección: el que vimos de Caniggia contra Brasil, los dos contra Inglaterra en el '86, el que nos sacó campeón... Decime, ¿cuál es el gol emocionante de la era Messi? ¿Contra Irán? ".

Sin embargo, hizo la salvedad de que su análisis tenía que ver con el desempeño del rosarino con la camiseta albiceleste, y no con la de Barcelona. Incluso, lo consideró "el número uno del mundo". " Hablo de la selección ", explicó el presentador, hincha de Rosario Central.

En el tramo más duro de su comentario, Rozín opinó: "El otro equipo no tiene un referente que yo te diga: lo han respetado toda la vida . Han rajado técnicos, que es una cosa tremenda . Eso no ayuda a que te identifiques. Me parece que no logró hacer una banda que se haya hecho querer laburando todos juntos".

La respuesta de Vignolo

Memorioso, el periodista deportivo recordó las palabras de su colega en la emisión de 90 Minutos de Fútbol de este lunes: "Un señor que conduce un programa donde se come al mediodía los domingos, dijo que Messi era un fracasado con la selección ", comenzó Vignolo, quien informó que el La Pulga seguirá en Barcelona hasta mediados de 2021.

Después, agregó: " Un señor que seguramente debe tener 200 martín fierros, porque debe ser un exitoso en su vida, viendo a ver si la gente quiere la tapa de asado o el vacío, o si la polenta es más que el arroz. Dijo que era un fracasado porque no había ganado".

Finalmente, cerró: "Te soy sincero: no sé si le gusta el fútbol, supongo que no. Una persona que dice que Messi es fracasado, no creo que le guste el fútbol. El fútbol es como el idioma italiano: todo el mundo cree que sabe ".