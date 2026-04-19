Horario de River vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

El Superclásico se disputa este domingo en el Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports
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El Superclásico del fútbol argentino tendrá una nueva edición este domingo. A partir de las 17, en el estadio Monumental, River y Boca se enfrentarán en la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El partido, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Millonario llega a este compromiso en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por los goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general de la zona A con 21 unidades, misma cantidad que Talleres pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +2). Viene de empatar 1 a 1 con Independiente, en la Bombonera, por los tantos de Milton Giménez -B- y Matías Abaldo -I-.
Un dato llamativo en los cruces recientes entre ambos es que hubo un ganador en los últimos cuatro partidos -celebraron dos veces cada uno- y que no empatan desde hace dos años. La última vez que se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2025, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
River vs. Boca: todo lo que hay que saber
- Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 19 de abril.
- Hora: 17.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Darío Herrera.
River vs. Boca: cómo ver online
El Superclásico está programado para este domingo a las 17 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium
- TNT Sports
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kevin Castaño o Kendry Páez, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
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