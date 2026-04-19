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Horario de River vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

El Superclásico se disputa este domingo en el Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports

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Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel, figuras de River y Boca, serían titulares en el Superclásico de este domingo
Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel, figuras de River y Boca, serían titulares en el Superclásico de este domingoCanchallena

El Superclásico del fútbol argentino tendrá una nueva edición este domingo. A partir de las 17, en el estadio Monumental, River y Boca se enfrentarán en la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El partido, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario llega a este compromiso en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por los goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general de la zona A con 21 unidades, misma cantidad que Talleres pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +2). Viene de empatar 1 a 1 con Independiente, en la Bombonera, por los tantos de Milton Giménez -B- y Matías Abaldo -I-.

En el último partido entre Boca y River, disputado a fines del 2025 en la Bombonera, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0
En el último partido entre Boca y River, disputado a fines del 2025 en la Bombonera, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0Aníbal Greco - La Nación

Un dato llamativo en los cruces recientes entre ambos es que hubo un ganador en los últimos cuatro partidos -celebraron dos veces cada uno- y que no empatan desde hace dos años. La última vez que se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2025, por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

River vs. Boca: todo lo que hay que saber

  • Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
  • Día: Domingo 19 de abril.
  • Hora: 17.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Darío Herrera.
Darío Herrera es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el Superclásico
Darío Herrera es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el SuperclásicoALBARI ROSA - AFP

River vs. Boca: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 17 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kevin Castaño o Kendry Páez, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
  • Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
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