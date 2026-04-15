Por dónde pasan River vs. Carabobo y qué canal lo transmite en vivo

River Plate disputa su segundo encuentro en la Copa Sudamericana 2026 ante Carabobo de Venezuela este miércoles desde las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental con arbitraje del del peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel, por el Grupo H.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El Millonario lleva seis encuentros sin derrota desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en reemplazo de Marcelo Gallardo con cinco triunfos, todos en el Torneo Apertura 2026 (ya se clasificó a octavos de final) y un empate en el debut de la Copa Sudamericana frente a Blooming por 1 a 1. Ese resultado lo obliga a tener que imponerse frente a los venezolanos para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones que justamente lidera su rival de turno gracias a la victoria en el debut sobre Bragantino por 1 a 0.

Por la proximidad del encuentro ante Boca -el domingo 19 de abril en el Monumental-, el ‘Chacho’ no utilizaría a los habituales titulares para resguardarlos en medio de una seguidilla intensa de encuentros. En ese contexto y pensando en el xeneize, el único que jugaría es el arquero Santiago Beltrán. Juan Fernando Quintero, Germán Pezzella, Lautaro Rivero y Giuliano Galoppo volverían a ser de la partida.

Juan Fernando Quintero vuelve a ser titular en River frente a Carabobo, por la Copa Sudamericana ALEJANDRO PAGNI - AFP

El elenco que es visitante marcha sexto en el campeonato de su país y llegó a la Ciudad de Buenos Aires con la ilusión de dar el golpe y encaminar su clasificación, más allá de que luego restarán otras cuatro jornadas, tras el valioso triunfo sobre los brasileños. En su plantel cuenta con tres argentinos que muy probablemente sean titulares en el Monumental: el arquero Lucas Bruera, Ezequiel Neira y Matías Núñez.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.50.

Ambos equipos nunca se enfrentaron entre sí en un partido oficial, por lo que inaugurarán el historial con el choque de este miércoles por la Copa Sudamericana.