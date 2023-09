escuchar

Varios campeones del mundo tuvieron minutos en el regreso de Europa League y de la Conference League. Leandro Paredes y Paulo Dybala fueron claves en el 2-1 de Roma como visitante ante Sheriff, de Moldavia. Mientras que a Emiliano “Dibu” Martínez le convirtieron tres goles por primera vez en un certamen continental: fue en la derrota 3-2 de su equipo, Aston Villa, ante Legia de Varsovia, en Polonia. Además, Alexis Mac Allister jugó media hora en el triunfo 3-1 de Liverpool en Austria ante Lask, de Linz. Y Exequiel Palacios jugó todo el partido en la victoria 4-0 de Bayer Leverkusen frente a Hacken.

Dibu Martínez no pasa por su mejor momento en el arco de Aston Villa. Le convirtieron 12 veces en los últimos seis partidos. A razón de dos tantos cada noventa minutos. Este jueves, el ex Independiente y Arsenal (Inglaterra) fue a buscar la pelota al fondo de su arco en tres ocasiones. En las dos primeras (goles del albanés Robert Muci y del polaco Pawel Wszolek) no tuvo nada que hacer. El tercer tanto, obra del propio Muci, fue un calco del primero que recibió el marplatense en Qatar 2022 y ante Arabia Saudita.

El albanés recibió en la puerta del área durante un contragolpe, su marca no lo apretó y enfiló hacia su izquierda. Luego sacó un remate cruzado ante el que Dibu poco pudo hacer. Apenas tocar la pelota, que igual se introdujo pegada al palo izquierdo de su arco. Esa conquista hizo inútiles los dos empates parciales de los de Birmingham, anotados por el colombiano Jhon Durán y el francés Lucas Digne.

En Tiraspol, la Roma de José Mourinho arrancó sin argentinos en el once inicial. Tanto Leandro Paredes como Paulo Dybala iniciaron el partido ante Sheriff en el banco de suplentes. La enésima lesión muscular (esta vez, en uno de sus muslos) del portugués Renato Sanches (ex Bayern y PSG) hizo que el mediocampista central de la selección argentina ingresara a la media hora de juego. Y se convirtiera en el dueño de las pelotas paradas de su equipo. Uno de esos envíos, desviado por el defensor camerunés Gaby Junior Kiki, se transformó en el 1-0 del conjunto italiano.

A los 15 minutos del segundo tiempo hizo su ingreso el cordobés Dybala. De una combinación suya con Romelu Lukaku y Bryan Cristante llegó el 2-1 definitivo para los italianos. El ex Juventus, campeón también en Qatar 2022. apenas llevaba un par de minutos en cancha. Aceleró con campo libre, encontró al belga en la puerta del área. El ex Chelsea pivoteó para Cristante y el italiano lo volvió a habilitar de taco. Se transformó en una asistencia exquisita, ya que el centrodelantero definió sin pensarlo dos veces y anotó el gol del triunfo para los suyos.

“Lukaku es un futbolista que con su contextura física necesita jugar. Antes del gol había pensado en sacarlo de la cancha, pero ya había hecho cuatro cambios y tenía miedo de que pudiera pasar cualquier cosa. Decidimos entonces dejar el cambio de Belotti por Lukaku para los últimos diez minutos”, dijo Mourinho tras el partido. Esa decisión le terminó dando los tres puntos a los italianos.

En otros encuentros con presencia albiceleste, Liverpool dio vuelta el marcador frente a Lask Linz en Austria. Los ingleses contaron con una hora de Alexis Mac Allister. En Leverkusen, el Bayer se impuso por 4-0 a Hacken con Exequiel Palacios como amo y señor de la mitad de la cancha: jugó todo el partido.

En Genk (Bélgica) no hubo buenas noticias para los futbolistas argentinos: Lucas Beltrán fue titular, pero salió en el segundo tiempo por decisión técnica. Nicolás González, en cambio, debió abandonar el terreno de juego por una lesión: no salió a disputar la segunda parte debido a un problema “entre el abdomen y la cadera” que, según su entrenador, Vincenzo Italiano, le provocó al ex jugador de Argentinos Juniors y Stuttgart (Alemania) “un dolor atroz”.

En las próximas horas será evaluado para saber el alcance de su lesión. Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino, los otros argentinos del equipo violeta, fueron suplentes y no ingresaron.

