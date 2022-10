Por perseverante, Racing le ganó a Colón en Santa Fe y no le da respiro a Boca en la pelea por el título de la Liga Profesional

escuchar

No se da por vencida la Academia. El equipo dirigido por Fernando Gago no le pierde pisada a Boca en la pelea por el título en la Liga Profesional. Por la fecha 25, Racing derrotó por 2-0 como visitante a Colón, de Santa Fe, y vuelve a estar a un punto del líder, faltando apenas dos jornadas para el final del campeonato. Tenía que ganar para sostener la ilusión y lo hizo.

Con goles de Johan Carbonero y Enzo Copetti con sólo tres minutos de diferencia, el conjunto de Avellaneda mejoró la puntería en el segundo tiempo, selló su victoria bajo la lluvia y se quedó con tres puntos vitales, para ubicarse apenas debajo del xeneize (48), que tiene un encuentro pendiente con Gimnasia en La Plata –se completará el miércoles próximo–, y por delante de Atlético Tucumán (45), el tercero. En la recta final, Racing acumula seis éxitos en los últimos siete juegos y cortó la serie del Sabalero, que llevaba tres festejos seguidos.

Además de la lucha por el título, a lo que tampoco renuncia Racing es a sus buenas intenciones en el juego y a su búsqueda. Aunque para eso tenga que relanzar su propuesta en medio del primer tiempo, como le sucedió en el Cementerio de los Elefantes, porque Emiliano Vecchio tuvo un choque de rodillas con Baldomero Perlaza y, muy dolorido, no pudo continuar en el campo. Y se sabe, como ha confesado Gago, que cuando el número 20 forma parte del equipo, se arma una estructura a su alrededor. Entonces, el ingreso de Carlos Alcaraz en su reemplazo significó resignar algo de pausa y ganar en profundidad.

Carlos Alcaraz ingresó en el primer tiempo por el lesionado Emiliano Vecchio y Racing intensificó su búsqueda del gol. LA NACION/Carolina Niklison

Eso, no obstante, llegó en la segunda etapa. Se podrá decir que de tanto insistir, Racing lo logró. Fue el premio a la perseverancia. Probó al arco casi 20 veces, pero solamente siete fueron entre los tres palos. En los primeros 45 minutos le faltó potencia y dirección en los remates, ante un Chicco que controlaba la situación sin sobresaltos. En el segundo tiempo no perdonó el conjunto de Avellaneda apenas tuvieron espacio dos de sus piezas claves.

A los 20, lo que parecía el primer avance de Colón sin el reemplazado Pulga Rodríguez en la cancha se transformó en la primera estocada visitante. Gonzalo Piovi leyó muy bien la jugada, se anticipó a un pase hacia adentro y desde su campo metió un zurdazo largo entre dos rivales para que Carbonero corriera libre hacia el área y encarara al arquero. Esta vez, el colombiano no falló. La acomodó y cruzó el remate.

Tres minutos después, Piovi volvió a estar involucrado en el gol de Copetti, pero en esta oportunidad buscando por arriba en un córner ejecutado desde la derecha. El defensor central ganó en lo alto en el centro cerrado de Rojas y peinó la pelota para que el platinato delantero se limite a empujarla con el arco vacío ingresando por detrás, luego de haber seguido atentamente la acción desprendiéndose de su marca.

Johan Carbonero abrió el marcador para Racing, frente a Colón, en Santa Fe LA NACION/Carolina Niklison

Para Colón, fue un baldazo de agua fría. Como si con la lluvia no fuera suficiente. Racing decodificó que el rival estaba herido y siguió apostando a jugar en el campo contrario. Hasta que se relajó en el final, segmento en el que el Sabalero gestó sus dos remates al arco, con sólidas intervenciones de Arias, y una definición imperfecta de Wanchope Ábila, que le puso voluntad para pelear como único delantero, pero no pudo regalarse un gol en su cumpleaños número 33. El exBoca, que había sido amonestado en el primer tiempo por reclamar airadamente un penal en una acción en la que el control del balón se le fue largo y chocó al arquero, tuvo un mano a mano faltando cinco minutos y abrió el pie tanto que la tiró afuera ante el achique de Arias. No era su día, en lo deportivo. Tampoco el de Colón. Sí, el de Racing, para seguir sumando en la espera de que el puntero ceda.

“La presión siempre está. En este caso, tenemos que ganar como lo hicimos y esperar que Boca pierda puntos. Pero nosotros tenemos que pensar en poder recuperar a los jugadores de cara al próximo partido y en poder sumar de a tres de nuevo”, evaluó inicialmente Gago. “Tenemos posibilidades matemáticas y partidos por delante que son importantes. Estamos muy confiados y con las ganas y el deseo de seguir jugando bien”, agregó.

Racing, un equipo que se juramenta pelear hasta el final. LA NACION/Carolina Niklison

La Academia visitará a Lanús el martes próximo y cerrará el torneo nada menos que ante River, como local. Pero sabe que no depende de sí: el xeneize tiene tres partidos por delante y lleva un punto. Y para alimentar el morbo, la última fecha visitará a Independiente.

Gago no ve más allá del hoy. “El equipo funcionó muy bien. Jugamos el partido que queríamos jugar y de la manera en que queríamos hacerlo. La solidez no nos la da sólo la faceta ofensiva o la defensiva, sino lo que mostramos en general”, completó el DT. La misión es pelear hasta el final. Cumple con su parte y espera que Boca deje de ganar...

