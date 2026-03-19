Por qué Boca utiliza tres escudos diferentes, cuál es el oficial y cuántas veces fue modificado en 120 años

Boca dispuso un cambio en su identidad visual digital, al modificar el escudo en todas sus redes sociales oficiales. La decisión consistió en reemplazar el emblema tradicional —caracterizado por la presencia de estrellas en su interior— por una versión simplificada, sin esos elementos distintivos.

En cuestión de minutos, las cuentas institucionales del club adoptaron el nuevo diseño, lo que generó una rápida reacción entre los usuarios que advirtieron la modificación.

Boca modificó su escudo en todos sus canales digitales de comunicación

El escudo “nuevo” corresponde a una versión que el equipo utiliza desde 2025, en el marco de su 120° aniversario. Aquella variante había sido aplicada en distintos soportes, como la indumentaria conmemorativa, piezas gráficas institucionales y sectores del predio de Ezeiza, en un proceso de renovación estética progresiva, que también incluye una tipografía creada especialmente.

El actual es uno muy similar al que Boca ya había utilizado en el segundo semestre de 2007, año en el que levantó, hasta el momento, su última Copa Libertadores. La diferencia está en que aquel diseño incluía, además, tres estrellas por encima, destacando las copas del mundo -las intercontinentales- que ganó el Xeneize en 1978, 2000 y 2003. En cambio, la casaca con la que conquistó América sí tenía las estrellitas en el interior de su escudo.

Palermo e Ibarra posan con la camiseta que Boca utilizó en el segundo semestre de 2007. El escudo era muy similar al que utiliza ahora

Pero, ¿es una modificación oficial? La respuesta es no, ya que de acuerdo al Artículo 1°, inciso D del estatuto de la institución, “...el escudo será engalanado con estrellas representativas cada una de campeonatos obtenidos por su primer equipo de fútbol y por acontecimientos deportivos que, por su significación, puedan equipararse. Cada estrella que se agregue al escudo deberá ser aprobada por la Asamblea de Representantes...”.

Según le informaron a LA NACION fuentes del club, la medida responde a un criterio de unificación en la comunicación institucional, que acompaña lo que ya lucía el equipo en sus camisetas. De hecho, el año pasado Boca presentó en sociedad este diseño con dos detalles en blanco (arriba y abajo), en homenaje a los 120 años de la institución (similar al utilizado en 1995 para los 90 años de existencia).

“A lo largo de la historia, Boca utilizó diversos escudos en sus camisetas que no necesariamente eran los oficiales. Simplemente fueron usados para conmemorar algo puntual o jugar con una versión retro del mismo, en este caso en sintonía con la marca de indumentaria que viste al club”, le agregan desde Brandsen 805 a este diario.

Aranda luce el escudo oficial de Boca en la camiseta alternativa

Asimismo, si bien de acuerdo al estatuto dentro del escudo debería figurar una estrella por cada título ganado por Boca, desde hace años el diseño solo incluye 50 estrellitas, cuando en la actualidad el Xeneize tiene 74 títulos. Más allá de su disposición reciente en redes sociales, el nuevo escudo ya convivía con la identidad de Boca en otros ámbitos.

Ubeda luce una remera de Boca con un diseño de escudo retro, en sintonía con el logo original de la marca que viste al equipo

Pero en toda esta unificación de imagen se da una curiosidad: en el clásico contra San Lorenzo hubo cuatro escudos diferentes. En la camiseta titular se vio este diseño renovado, sin estrellas y con el regreso de la franja amarilla en el medio. En la campera, los jugadores utilizaron uno igual, pero con el contorno blanco. En tanto, en el buzo que utiliza Agustín Marchesin y en la casaca prematch que todos los futbolistas emplean en la entrada en calor, se exhibe el escudo que es oficial desde 1996 (el azul con las iniciales CABJ y las estrellas en amarillo). Por último, Claudio Ubeda utilizó una remera con un escudo que tiene un guiño retro, en sintonía con el logo original de la marca que viste a la institución (trifolio, en francés trefoil), que es la misma que utilizan los jugadores cuando se trasladan “de civil” en días de partido. Todos los jugadores, incluido el arquero, utilizaron el escudo oficial cuando vistieron la casaca alternativa en la goleada ante Lanús.

Esto también tiene una explicación, ya que no es automática la modificación de todos los escudos de todas las camisetas por una cuestión de logística de la empresa que provee la indumentaria al club. Aunque la intención es unificar el criterio en el corto plazo.

El cambio, sin embargo, reactivó el debate en torno a los símbolos históricos del club. Mientras algunos usuarios destacaron la estética más limpia del nuevo diseño, otros manifestaron su preferencia por el escudo tradicional con estrellas, asociado a la historia y a los títulos obtenidos.

Paredes celebra el gol de Ascacíbar a San Lorenzo con una camiseta de Boca con el escudo que estrenó el club en 2025, para el 120 aniversario

De hecho, en términos formales el rediseño aún podría atravesar instancias internas. La dirigencia podría tratar este tema en la Asamblea de Representantes del club, donde también se evaluaría una propuesta vinculada al reconocimiento de títulos internacionales mediante la incorporación de estrellas específicas por las Copas Intercontinentales obtenidas en 1978, 2000 y 2003.

Los escudos oficiales de Boca

Entre los símbolos que distinguen a Boca, el más representativo es su camiseta. Los colores azul y amarillo, adoptados en 1907, se convirtieron en una identidad indiscutida. Sin embargo, en los primeros años tras la fundación en 1905, la prioridad no era la estética, sino la organización: más importante que la casaca era contar con un sello oficial que permitiera enviar desafíos a otros clubes.

Los cuatro escudos oficiales de Boca: el globo de 1910, el formato más conocido (1915), cuando se incorporan las estrellitas por cada título ganado (1932) y la última modificación, cuando la franja amarilla es formada por las iniciales CABJ (1996) (Fuente: historiadeboca.com.ar)

Ese primer sello no debe considerarse un escudo. El emblema como tal apareció recién en 1910, utilizado en membretes institucionales, entradas y documentos oficiales. En 1915 surgió el formato que, con distintas variantes, se transformó en la base del diseño actual, con modificaciones en tipografía e iniciales como “C.A.B.J.”.

Un punto de inflexión llegó en 1932, cuando se resolvió incorporar una estrella por cada título oficial. Aunque su puesta en marcha fue gradual, el escudo con estrellas apareció formalmente en documentos del club recién en 1943. Desde entonces, el diseño mantuvo su esencia. La última gran modificación ocurrió en 1996: se eliminó la franja amarilla y las iniciales pasaron a ese color.

En su regreso a Boca, Diego Armando Maradona utilizó en 1995 una camiseta con un escudo no oficial alegórico a los 90 años de la institución Archivo

La presencia del escudo en la camiseta es relativamente reciente: tuvo una aparición excepcional en 1977 y se incorporó de manera habitual recién en 1993. En paralelo, distintas marcas deportivas realizaron adaptaciones por cuestiones estéticas, lo que derivó en versiones no oficiales.

También existieron confusiones históricas, como el supuesto escudo blanco de 1922, que en realidad nunca fue oficial. Ese diseño, utilizado en documentos entre 1925 y 1926, fue una creación de imprenta y sus colores originales eran azul y dorado. Algo similar ocurrió con otros emblemas difundidos erróneamente, como el que incluía laureles.

Cuatro versiones no oficiales: el primer sello institucional de Boca, utilizado para correspondencia (1905), uno con laureles creado por una revista partidaria para el cincuentenario (1955), un logo utilizado en los carnets y en las Memoria y Balance (1925) y el escudo no oficial utilizado en el segundo semestre de 2007, con las tres estrellas arriba, para destacar los títulos mundiales logrados (www.historiadeboca.com.ar)

A lo largo del tiempo, Boca utilizó diversos símbolos y logotipos en distintos contextos, pero el escudo oficial —con su evolución y ajustes— siempre conservó una misma esencia: representar la historia, los títulos y la identidad de uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino.