Almagro celebra la clasificación en la Copa Argentina: tumbó a Boca, el gigante. Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 08:45

Un castigo para Boca casi de película. Un arquero, una vieja historia entre el jugador y el equipo rival, una lesión, los penales y un desenlace que lo ubica como la máxima figura de la noche. Allí está parado Christian Limousin, el guardián del arco de Almagro que puso de rodilla a los xeneizes , justo al equipo de la Ribera, que casualmente lo había dejado libre en las divisiones inferiores. Y como para completar el cuadro, el héroe de este asunto dejó a los xeneizes sin Copa Argentina atajando dos penales (el equipo de Gustavo Alfaro acumulaba cinco éxitos en definiciones por esa vía en la competencia) y con un posible desgarro en su pierna derecha.

El arquero de 27 años quedó en el centro de la escena, no sólo por su excelente tarea en la definición por penales, sino porque jugó casi 30 minutos del partido lesionado y en la misma condición le negó los remates desde los 12 pasos a Alexis Mac Allister y a Jan Hurtado. Todos estaban atentos al estado físico del guardameta y hasta llamó la atención qué sucedió antes de la definición por penales.

Es que la serie comenzó unos instantes demorada justamente porque Limousin se había ido al vestuario. Se creía que estaba recibiendo atención, nadie imaginaba lo contrario, sin embargo, después confesó que había ido a orinar. Cuando salió estaba vendado en su muslo derecho y fue hasta el arco renqueando, lo que suponía que su demora fue por su lesión. "No aguantaba más, me estaba orinando. Fui despacio porque el vestuario está lejos y me dolía el isquiotibial que me tiró en una pelota que tapé. Tengo varios penales atajados, lo más importante es que pasamos, tenemos que festejar hoy, mañana y empezar a pensar en la Primera Nacional", declaró.

Christian Limuosin, el arquero de Almagro que se lesionó y fue el héroe en los penales para eliminar a Boca de la Copa Argentina Crédito: Mauro Alfieri

Conoce bien Limousin de qué se trata Boca, es que en 2000 llegó a las Infantiles del club de la Ribera y estuvo 10 años allí. En cuarta división estuvo un tiempo y en 2010 emigró. Siguió su camino en Ferro, debutó en primera y se consolidó. En 2016 pasó a Almagro, después tuvo un paso fugaz por Universitario de Ecuador y regresó al Tricolor.

Una muralla llamada Limousin

Se advertía que no estaba en buenas condiciones Limousin, incluso, en cada acción en la que contuvo un penal no festejó más que con el puño en alto. Hasta en la clasificación, que llegó tras un remate que tiró por encima del travesaño Eduardo Salvio, el arquero de Almagro no salió corriendo a festejar con sus compañeros, sino que caminó con una sonrisa hacia un costado de la cancha. Cuando le consultaron por el dolor para atajar en la tanda de penales, se limitó a decir: "Hay que resolver las situaciones en el momento. Estoy muy contento en lo personal, es un partido importante, pero no deja de ser un partido más, hicimos las cosas bien y dejamos bien parado al club".

Christian Limousin, atendido durante el partido Fuente: FotoBAIRES

Un mano a mano frente a Mauro Zárate, a los 15 minutos del segundo tiempo, en el que se desgarró, fue la acción que le puso un condimento especial a la tarea de Limousin, le dio un sabor distinto a la clasificación de Almagro y profundizó el golpe para Boca. En otros contactos con la prensa Limousin, explicó: "Creo que estoy todo desgarrado, me voy a hacer los estudios para saber qué tengo. Pero lo más importante es que logramos lo que queríamos".

Los memes por la lesión de Limousin