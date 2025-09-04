Goles de Lionel Messi en la selección argentina: cuántos tiene y quién es el máximo artillero

Con la certeza de saber que toda historia tiene un final, la selección argentina transita la recta definitiva de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y con ella, también Lionel Messi hace lo propio. Con solo un partido más por delante en el clasificatorio continental y con el pasaje sellado a la próxima Copa del Mundo, la albiceleste y ‘Leo’, disfrutan de las mieles de ser el mejor equipo del mundo y del propio camino recorrido.

En este sentido, sin la necesidad imperiosa de conseguir puntos, porque incluso hace rato que ni siquiera peligra la posibilidad de que la albiceleste no termine las Eliminatorias en la cima, la mirada de todos (jugadores y fanáticos) pasa por ver qué más puede hacer Messi a sus 38 años, como protagonista de su historia de película.

Hasta este jueves, el 10 es dueño de muchos récords, pero también de la loa que implica ser el goleador histórico de la selección nacional, con 112 festejos en 189 partidos.

El capitán argentino marcó su primer gol con la camiseta albiceleste el 1° de marzo de 2006, en Suiza, en un amistoso ante Croacia. Y los último, un hat-trick, el 10 de octubre de 2024 ante Bolivia, por las Eliminatorias en curso. Según datos de AFA, 2022 es el año en el que más anotó, con 18 festejos y una década antes, en 2012, hizo su segundo mejor registro: 12.

De todos sus gritos de gol, 48 fueron por amistosos, 34 por Eliminatorias, 17 en Copa América y 13 en Mundiales. Bolivia es el rival que más lo sufrió: le hizo 11 tantos.

Con Lionel Scaloni al mando, Lionel Messi hizo 47 goles y el segundo DT con el que más marcó fue Alejandro Sabella, muy por detrás de esa cantidad, con 25.

El rosarino, de 38 años, es también uno de los goleadores del actual certamen clasificatorio al próximo Mundial. Anotó seis veces, al igual que el boliviano Miguel Terceros. Luis Díaz, de Uruguay, tiene siete.

Por otro lado, Messi es también el máximo artillero histórico de la selección: con esos 112 goles se posicionó por encima, en el podio, de Gabriel Batistuta (54) y Sergio Agüero (42), por ejemplo. La diferencia con “el resto” es abismal.

UN DÍA INOLVIDABLE

La selección argentina se enfrenta a Venezuela este jueves en el Monumental, en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias. Como ya está clasificada al Mundial 2026, no está presente la obligación de sumar puntos, pero todo adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: será el último partido oficial de Lionel Messi en el país, según él mismo aseguró.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo el miércoles pasado tras pasar a la final de la Leagues Cup con Inter Miami (luego perdió la definición frente a Seattle Sounders por 3 a 0).

Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido con la camiseta argentina en Eliminatorias

Es una realidad: el capitán del seleccionado bicampeón de América y campeón del mundo sabe que recorre el tramo final de su carrera, a los 38 años, y es consciente de que el retiro no está lejos. Todo indica que jugará el Mundial del año próximo y, quizá, luego le cierre la puerta a la selección nacional. Estos datos encendieron las emociones de los hinchas albicelestes, que quieren verlo por última vez jugando en casa. Por eso, el estadio Monumental, escenario habitual de la selección, estará repleto una vez más para verlo de cerca.

Después de las Eliminatorias, en octubre, entre el 6 y 14, la Argentina realizará una gira por Estados Unidos y, aunque no anunció los rivales, es un secreto a voces que uno de los amistosos que afrontará sería ante México en el Soldier Field de Chicago o en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El otro oponente puede ser Corea del Sur aprovechando el desembarco al país de su capitán y figura, Heung-min Son, quien recientemente fue contratado por Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi disputará su último partido como local en Eliminatorias; estará acompañado por familia y amigos Manuel Cortina - LA NACION

Luego, en la doble fecha FIFA de noviembre, programada para disputarse entre el 10 y 18, los destinos de la Argentina serán Angola e India. En el continente africano, aunque tampoco se oficializó, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional 11 de noviembre de Luanda, mientras que en territorio indio los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar en el estadio Jawaharlal Nehru.

Ya en 2026, el plantel se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. Será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial -al que la Roja aún no está clasificada-. La sede aún no se conoció, pero será neutral.

Lionel Messi y Lamine Yamal, exponentes de la vieja y la nueva era del fútbol internacional, se enfrentarán en la Finalissima Canchallena

Luego, ya con la nómina oficial definida, la Argentina jugaría uno o dos amistosos más a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, como hizo en 2022 ante Emiratos Árabes Unidos. En este sentido, si ninguno de ellos se organiza en el país o si no se pauta un encuentro de despedida para Messi, el de este jueves será definitivamente el último acto en casa del máximo emblema del seleccionado nacional, que jugó Eliminatorias durante 20 años.