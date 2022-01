Por qué (y para qué) regresan Darío Benedetto a Boca y Juanfer Quintero a River: cómo les fue y qué buscan recuperar

Agosto de 2019. Darío Benedetto, el mejor número 9 de Boca de la historia reciente -explosivo, valiente, cerebral-, toma la palabra, luego de confirmarse su salida rumbo a Marsella. “Fue un golpe muy duro haber perdido contra River, de eso no hay dudas, pero creo que después hicimos borrón y cuenta nueva. Fuimos campeones. Es muy difícil recuperarse y creo que lo hicimos: hoy estamos otra vez en cuartos de final de la Copa”, contaba, en una charla por TV.

Pipa Benedetto se destacó en las tres temporadas en Boca Daniel Jayo - LA NACION

Insistía Pipa, que prefirió no jugar un encuentro de copa que generó cierto revuelo. “Es una mezcla de sensaciones: lo que viví en Boca y lo que me dio la gente de Boca no lo voy a vivir más en ningún lado, salvo que vuelva acá.... Pero a la vez estoy contento porque estuve esperando la oportunidad de jugar en Europa durante toda mi carrera, y se me da hoy a los 29 años”.

Benedetto, en Elche, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido ante Celta Quality Sport Images - Getty Images Europe

Agosto de 2020. Juan Fernando Quintero, el autor del segundo gol de la final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid -entre otras obras de arte- decide alejarse de River, agobiado por las sugerencias de Marcelo Gallardo y excesivas suplencias. Viaja, casi, casi, al olvido: se incorpora a Shenzhen, de China en una operación que le deja al club de Núñez alrededor de 10 millones de dólares.

Quintero y el gol a Boca, que le permitió entrar en la historia grande de River

“La vida nos exige siempre, pero perdí muchas cosas que la gente no sabe y no me interesa decirlas... El mundo de River es fuerte, te lleva al extremo, pero así es la vida. Hoy vemos personas que amamos y se van, hay que vivir todos los días así. River trae una carga emocional, física y mental que es fuerte, y que a veces te satura. Eso a mí me pasó y ya está... Hay momentos en que tenés que pensar en tí y no quiero decir que River fue el problema: fueron muchas cosas y la vida te satura muchas veces y hay que poner en la balanza la tranquilidad de uno”, cuenta, en una charla por TV, tres meses después.

Quintero encontró tranquilidad en China, pero dio un paso atrás en el factor futbolístico Instagram

Insistía Juanfer, que prefirió un profundo, enorme cambio de aire: “River te lleva al límite, perdí muchos familiares, amigos y seres queridos. Ya llevo 20 años en esto, he sacrificado mucho tiempo y no ha sido en vano: he tenido una carrera muy bonita. Pero creo que al final somos seres humanos, y el personaje y el fútbol se quedan en el campo. Cuando llegas a tu casa y lloras es porque somos seres humanos. Mucha gente no sabe lo que pasa detrás de un partido y de lo que sufrimos, y a algunos nos afecta más que a otros. Y a raíz de eso uno toma decisiones”.

El ecuatoriano Ángel Mena marca a Quintero, en el partido de las eliminatorias del Mundial del 14 de octubre de 2021, en Barranquilla

A los 31 años, Benedetto decide volver a Boca. En el área, Pipa es lo mejor que le sucedió al equipo xeneize desde el adiós de Martín Palermo. Los 45 goles en 76 encuentros es una marca formidable. Tiene técnica, personalidad, el Mundo Boca es su zona de confort.

Dos gritos frente a River, en la histórica final. Acá y allá. Tres títulos. Fue uno de los tantos que comprendió el escenario del día después -de los meses posteriores- y dio el salto de su vida: jugar en Europa. Sin embargo, jugó poco en Marsella. Y actuó muy poco en Elche, en el puesto 15° en la Liga de España, una humilde entidad de la que tiene, además, una relación económica.

Benedetto, haciendo una pirueta durante un entrenamiento del Olympique

“Estoy contento por esta oportunidad que se me está dando. Falta hacer la revisación y la firma, que es lo más importante. Pero está todo bastante acordado. Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía, no era lo que buscaba. Seguiré apoyando al club desde el lugar que me toca ahora. Se me presenta esta oportunidad de volver al club que amo y lo estoy aprovechando. Falta realmente la firma. Lo demás está todo arreglado”, reconoce ahora. Se presenta este jueves en la Bombonera.

Los mejores goles de Benedetto en Boca

“Quiero aprovechar esta oportunidad sabiendo las cosas que se juega Boca también. Dije que volvería a Boca como jugador o hincha y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y tengo la oportunidad de volver ahora”, advierte. Lo mueve la pasión: es fanático xeneize. Lo mueve la otra pasión: nadie más que él desea ganar la Copa Libertadores. Y lo mueve la pasión del juego, lo amateur: precisa estar dentro del campo de juego. Y qué mejor que en la Bombonera, la que siente su casa.

Quintero necesita recuperar las mejores sensaciones en River Diego Haliasz / Prensa River

A los 29, Quintero prefiere regresar a River. Es un exponente de una clase de jugador que existe cada vez menos. Al mismo tiempo, una trampa: su estirpe solía surgir en ocasiones especiales. Le faltaba continuidad. No hay que recordar antiguas frases del Muñeco para ponerlo sobre la mesa: “Lo que venía haciendo estaba muy bien, pero jugaba pocos minutos. Este año (2019) le dije que quería que fuera el jugador que le diera funcionalidad al equipo. Ese rol protagónico. Que sintiera que íbamos a necesitar un compromiso mayor de él. Está para eso, para asumir un compromiso futbolístico, está cómodo con eso. Necesitábamos también que viera que tenía que comprometerse más, estar más cerca del arco rival. Estoy contento con su presente y que el equipo lo pueda acompañar bien”.

Lo mejor de Quintero en River

Atormentado, más allá de su clase, viajó a China. Cambió de aire, no jugó demasiado (21 partidos). Ahora, tomó el protagonismo que le exigió siempre el entrenador: quiere volver a ser. O mejor aún: explotar definitivamente. Es el año del Mundial. Al igual que Pipa, Juanfer llegará este jueves a la Argentina. Sufrió un esguince leve en la rodilla izquierda, que le demandará una semana y media de recuperación.

Quintero se realizó estudios médicos este mediodía en Medellín que determinaron el grado de la lesión leve en el ligamento colateral interno y por eso no pudo tomar el vuelo que tenía reservado. Juanfer, que fue el 10 y capitán de la selección, se lastimó el domingo pasado en el triunfo por 2-1 sobre Honduras, luego de marcar un gol.

Su actuación ante Honduras

“Seguramente en las próximas horas cerraremos todo lo que tiene que ver con mi llegada a River. Es mi equipo, mi preferencia. Con respecto a los otros intereses, fueron varios, pero mi intención era volver a River. Ojalá en los próximos días podamos estar cerrando todo y, cuando salga de la concentración, presentarme al equipo y juntarme. Si Dios quiere el próximo llamado será desde River”, se confiesa, en estos días.

Quintero y Gallardo, una cordialidad que nació cuando eran rivales

Más allá de Madrid -el protagonismo de los dos fuera de serie fue notorio-, necesitaron cambiar de aire. No brillaron en sus destinos. Extrañaban el aura de los gigantes. Y están de vuelta, deseados por los entrenadores, queridos por el público. Boca, River y... el fútbol argentino, a pesar de tantos desatinos, de la desorganización y los bolsillos flacos, de la violencia y la intolerancia, mantiene su magia.