Blanco y Valeri, las cartas cruciales de Portland Timbers Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 23:59

Portland Timbers, con los argentinos Sebastián Blanco y Diego Valeri, enfrentará el martes a Orlando City en la final del torneo "MLS is Back" en el complejo de Disney en Orlando, que sirvió de preparación para la temporada regular que se reanudará el próximo miércoles. El partido se disputará desde las 21 de la Argentina y será televisado por ESPN.

El ganador del torneo especial "MLS is Back", que se disputó íntegramente en el complejo deportivo ESPN Wide World of Sports Complex en Disney, logrará la clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf y recibirá un importante premio económico de 1.1 millones de dólares.

Portland Timbers, equipo liderado por los argentinos Blanco y Valeri, finalizó primero en su grupo y en la fase eliminatoria dejó en el camino a Cincinnati, New York City y Philadelphia Union con aportes goleadores de los exjugadores de Lanús que marcaron tres y dos tantos, respectivamente El equipo también cuenta con Tomás Conechny, pero el ex San Lorenzo no tuvo minutos en el torneo.

Nani, la gran figura de Orlando City, que buscará su primer título en la MLS Crédito: @luisnani

Para Portland se trata de su tercera final en las últimas seis temporadas: fue ganador de la MLS 2015, se consagró como subcampeón en 2018 y ahora de nuevo es finalista del torneo que dará inicio a la temporada oficial.

Portland Timbers conquistó la MLS en 2015, mientras que Orlando intentará obtener su primer título de primera división.

Por su parte, Orlando City, donde juega Rodrigo Schlegel, exdefensor de Racing, y el experimentado delantero portugués Nani, superó en la fase final a Montreal Impact, Los Angeles FC y Minnesota United. En cinco temporadas de existencia, Orlando nunca ha llegado a la postemporada y ahora se ha convertido en uno de los equipos más atractivos pese a no estar inicialmente entre los candidatos al título.

La temporada regular de la MLS se reanudará el próximo miércoles y en la primera fase del calendario, la mayoría de los equipos jugarán seis partidos ante rivales regionales hasta el 14 de septiembre.