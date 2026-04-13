Posiciones del Torneo Apertura: así están las tablas, tras el triunfo de River ante Racing

River Plate derrotó a Racing Club 2 a 0 este domingo en el Cilindro de Avellaneda en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Grupo B del Torneo Apertura 2026 que arbitró Sebastián Zunino y se clasificó a los octavos de final.

Facundo Colidio abrió el marcador promediando el primer tiempo y la cuenta la cerró Sebastián Driussi sobre el final. Marcos Rojo fue expulsado a los 80 minutos por una agresión a Lucas Martínez Quarta. Con ese resultado amplió el historial del clásico a 45 victorias de ventaja, siendo uno de los mano a mano más desparejos del fútbol argentino entre dos de los clubes denominados ‘grandes’.

Con el triunfo en el clásico, el conjunto de Eduardo Coudet llegó a su quinto en fila y se mantiene segundo en la tabla de posiciones de la zona B con 26 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia de Mendoza. A falta de tres jornadas para concluir la primera etapa, se aseguró un lugar en los playoffs y el próximo objetivo será terminar lo más arriba para ser local en la mayor cantidad de cruces posibles en el estadio Monumental.

La Academia, por su parte, complicó su futuro. Con la caída, descendió al noveno puesto con 18 unidades producto de cinco victorias, tres pardas y cinco derrotas. De momento, está afuera de los octavos de final porque tiene peor diferencia de gol que Tigre (+4 contra +2).

River tiene por delante en la siguiente jornada el Superclásico ante Boca, previsto para el domingo 19 de abril en el estadio Monumental. Posteriormente, jugará otros dos juegos de local: Aldosivi de Mar del Plata el 25 de abril y Atlético Tucumán en el choque postergado de la novena fecha por el paro del fútbol argentino que se llevó a cabo en su momento. Mientras, por la Copa Sudamericana 2026 recibirá a Carabobo de Venezuela y visitará a Bragantino de Brasil.

El conjunto de Gustavos Costas visitará en la próxima fecha al Tiburón el 19 de abril y, luego, recibirá a Barracas Central el día 24. En el duelo reprogramado se medirá con Huracán en su estadio. Mientras tanto, en el certamen continental recibirá a Botafogo de Brasil y visitará a Caracas de Venezuela.