Posiciones del Torneo Apertura, en vivo: así se juega la fecha 12

El certamen que abrió la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
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La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo con 15 partidos. Algunos de los más destacados son: Vélez vs. Lanús, Estudiantes de Río Cuarto vs. River, Boca vs. Instituto e Independiente vs. Talleres. Las tablas de posiciones y el detalle de cada compromiso se pueden seguir en vivo en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.
La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Así se juega la fecha 12
Viernes 20 de marzo
- 21: Banfield vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
- 21: Atlético Tucumán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium
Sábado 21 de marzo
- 15.30: Vélez vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- 17.45: Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- 17.45: Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
- 20: Independiente vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
- 22.15: Belgrano vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
Domingo 22 de marzo
- 15.30: Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium
- 17.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B) - TNT Sports
- 20: Boca vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium
- 22.15: Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
- 22.15: Argentinos vs. Platense (Interzonal) - TNT Sports
Lunes 23 de marzo
- 19: Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- 21.15: Huracán vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
Miércoles 25 de marzo
- 19: Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
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