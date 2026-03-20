Posiciones del Torneo Apertura, en vivo: así se juega la fecha 12

La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo con 15 partidos. Algunos de los más destacados son: Vélez vs. Lanús, Estudiantes de Río Cuarto vs. River, Boca vs. Instituto e Independiente vs. Talleres. Las tablas de posiciones y el detalle de cada compromiso se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Lanús y Boca protagonizarán uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 Fotobaires

La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se juega la fecha 12

Viernes 20 de marzo

21: Banfield vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

21: Atlético Tucumán vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium

Sábado 21 de marzo

15.30: Vélez vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

17.45: Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

20: Independiente vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium

22.15: Belgrano vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Independiente y Talleres se enfrentarán en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Domingo 22 de marzo

15.30: Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

17.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B) - TNT Sports

20: Boca vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

22.15: Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium

22.15: Argentinos vs. Platense (Interzonal) - TNT Sports

Lunes 23 de marzo

19: Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

21.15: Huracán vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Miércoles 25 de marzo

19: Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium