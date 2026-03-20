River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports
- 3 minutos de lectura'
Estudiantes de Río Cuarto y River se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos atraviesas realidades diferentes: el Millonario recientemente contrató a Eduardo Coudet como DT y el club cordobés destituyó a Iván Delfino. El encuentro está programado para las 17.45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo dirigido por el ‘Chacho’ Coudet, que este jueves conoció a sus rivales de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026, se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Tigre pero con peor diferencia de gol (+3 contra +7 del Matador). En la última jornada derrotó por 2 a 1 a Sarmiento como local. El León del Imperio, por su parte, está último en la clasificación general con apenas cuatro unidades y viene de perder 2 a 0 con Racing como visitante.
- Será el primer partido de la historia entre ambos, ya que compartieron categoría en los Campeonatos Nacionales de 1983 y 1985, pero no llegaron a cruzarse.
Estudiantes de Río Cuarto vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 12 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 22 de marzo.
- Hora: 17.45.
- Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini
- Árbitro: Nazareno Arasa.
Estudiantes de Río Cuarto vs. River. como ver online
El partido está programado para este domingo a las 17.45 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con una amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 6.57 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.41.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Fecha 12. Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
Favorito. Fixture de River en la Copa Sudamericana 2026: fechas y cuándo juega
Ilusión xeneize. Boca en el sorteo de la Copa Libertadores: un gigante de Brasil, un equipo importante de Chile y otro de Ecuador
- 1
Por qué Boca utiliza tres escudos diferentes, cuál es el oficial y cuántas veces fue modificado en 120 años
- 2
El impactante accidente que sufrió el delantero de Galatasaray, Noa Lang, tras chocar con las vallas de publicidad en Anfield
- 3
La lista de Scaloni abre una última pulseada: qué jugadores de la Argentina se juegan ante Guatemala su lugar en el Mundial
- 4
Champions League: los cuartos de final tendrán cinco campeones, 33 títulos, y un duelo histórico