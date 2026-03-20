Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca e Instituto se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. A ambos equipos los separan apenas tres puntos, pero el xeneize se mantiene en zona de clasificación a octavos de final y su rival de turno ocupa los últimos puestos. El encuentro está programado para las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, que este jueves conoció a sus rivales de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos, misma cantidad que Independiente y Platense pero con mejor diferencia de gol. En la última jornada empató 1 a 1 con Unión como visitante. La Gloria, por su parte, está 12° en la clasificación general con 11 unidades y viene de ganarle 2 a 1 a Independiente como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de julio de 2024, por la octava fecha de la Liga Profesional (LPF): empataron 0 a 0 en Córdoba. El antecedente más reciente en la Bombonera, en tanto, es del 19 de marzo de 2023, por la LPF. En aquella oportunidad, Instituto se quedó con la victoria por 3 a 2 con goles de Joaquín Varela, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Santiago Rodríguez (Martín Payero y Miguel Merentiel convirtieron los tantos de Boca).

Boca vs. Instituto: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 22 de marzo.

: Domingo 22 de marzo. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Boca vs. Instituto: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.76 contra los 5.36 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.38.