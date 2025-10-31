En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este viernes, desde las 21.15, Instituto y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Presidente Perón de Córdoba y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Gloria pelea por meterse en los octavos de final del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Hasta el momento se ubica décimo en su zona con 15 puntos, misma cantidad que Atlético Tucumán y Sarmiento, que están en el octavo y noveno lugar, respectivamente, por diferencia de gol (-1 del Decano, -5 del Verde y -5 del conjunto cordobés, que tiene menos goles a favor). Viene de perder 1 a 0 con Deportivo Riestra como visitante por un gol de Jonathan Herrera.

Instituto perdió con Deportivo Riestra en la fecha pasada y salió de la zona de acceso a octavos JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIREs

El Canalla, por su parte, vive un presente de ensueño. Ya se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual, en la que se ubica en lo más alto con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Boca. En el Clausura está segundo con 27 unidades al igual que el Malevo, que lidera el Grupo B por más tantos convertidos a pesar de también estar igualados en el coeficiente de tantos. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Platense con gol de Alejo Véliz.

Instituto vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto de Córdoba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.89.