Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Será un mano a mano trascendental en la pelea de ambos equipos por asegurarse un lugar en los octavos de final. El encuentro está programado para las 16 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha, que viene de ganar el clásico platense ante Gimnasia por 2 a 0, acumula cuatro compromisos sin perder y se ubica en el segundo puesto de su zona con 21 puntos, misma cantidad que el líder Central Córdoba pero con peor diferencia de gol (+2 contra +6). El xeneize, por su parte, está tercero con 20 unidades al igual que Unión, pero con mejor coeficiente de tantos (+11 contra +6). En la última jornada derrotó por 3 a 1 a Barracas Central como visitante.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de abril de este año, por el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 en la Bombonera con goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. El antecedente más reciente en La Plata, en tanto, es del 26 de agosto de 2024, en el marco de la decimosegunda fecha de la Liga Profesional: empataron 1 a 1 con tantos de Edwin Cetré -E- y Milton Giménez -B-.

Estudiantes vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.85 contra los 3.01 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.91.