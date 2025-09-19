Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 9

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 19 de septiembre hasta el lunes 22. Los partidos más destacados de la jornada son Huracán vs. Racing, San Martín vs. Vélez, Atlético Tucumán vs. River y Rosario Central vs. Central Córdoba. Las tablas y todos los detalles de cada partido están disponibles en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 9
Viernes 19 de septiembre
- 17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia.
- 19: Huracán vs. Racing.
- 19.15: San Martín (SJ) vs. Vélez.
- 21.15: Lanús vs. Platense.
Sábado 20 de septiembre
- 14.30: Barracas Central vs. Sarmiento.
- 16.45: Unión vs. Independiente Rivadavia.
- 19: Tigre vs. Aldosivi.
- 21.15: Atlético Tucumán vs. River.
Domingo 21 de septiembre
- 14.30: Independiente vs. San Lorenzo.
- 16.45: Godoy Cruz vs. Instituto.
- 19: Argentinos Juniors vs. Banfield.
- 19: Rosario Central vs. Talleres.
- 21.15: Boca vs. Central Córdoba.
Lunes 22 de septiembre
- 19: Estudiantes vs. Defensa y Justicia.
- 21: Belgrano vs. Newell’s.
