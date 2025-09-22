Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Palmeiras y River se enfrentan este miércoles en el marco de la vuelta de la Copa Libertadores 2025. El ganador de esta serie avanzará a semifinales y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Liga de Quito y San Pablo. El partido está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Allianz Parque, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de Fox Sports y Telefé, y transmisión vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Verdão, que tiene en el plantel a los argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999). El Millonario, por su parte, fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018.

En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Monumental, Palmeiras se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (Lucas Martínez Quarta descontó para River). Fue un tiempo para cada uno, pero la jerarquía del visitante durante los 45 minutos iniciales fue suficiente para que la victoria sea justificada. La falta de actitud le jugó una mala pasada nuevamente al conjunto riverplatense, que se “despertó” tarde, ya avanzado el complemento, y no logró llegar al empate.

Palmeiras vs. River: todo lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Miércoles 24 de septiembre.

: Miércoles 24 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Allianz Parque.

: Allianz Parque. Árbitro : Andrés Matonte (Uruguay).

: Andrés Matonte (Uruguay). Resultado de la ida: River 1 - 2 Palmeiras.

Palmeiras vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.78 contra los 5.33 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.