Poste, arquero, pelota afuera: un festival de penales errados entre Talleres y Chaco For Ever por la Copa Argentina

El partido no fue gran cosa en el estadio Padre Ernesto Martearena. Casi todo el espectáculo estuvo en la definición por penales. Si es que se puede llamar “espectáculo” a una multiplicidad de fallas, intercaladas en proporciones iguales con los aciertos. Así dirimieron Talleres, de Córdoba, y Chaco For Ever un pase a los octavos de final por la Copa Argentina, en Salta: con tantos tiros errados como convertidos.

El equipo de la primera A y el de la primera Nacional no se hicieron daño antes del pitazo final: 0-0, sin nada muy destacable más que el regreso de Julio Buffarini a su primer amor. El defensor volvió a Talleres a los 33 años, y cerca estuvo de quedar escrachado en la resolución por penales, que el cuadro cordobés ganó por un escueto 4-3 al cabo de... 14 disparos. Cincuenta por ciento de eficacia. Así se volvió lógico el empate sin goles durante noventa y pico de minutos.

Compacto del partido y la serie de penales

De los siete remates desperdiciados, cuatro fueron contenidos por los arqueros, dos dieron en el travesaño y uno pasó por encima de éste. El de Buffarini, un derechazo cruzado, bajo y no muy esquinado, estuvo cerca de ser contenido por Joaquín Mattalia, pero el balón se le escurrió al arquero y pasó defectuosamente la línea. Gol, de todos modos. Y, al fin y al cabo, un buen retorno para el ex futbolista de Boca, San Lorenzo y de clubes del exterior, que fue muy requerido por los hinchas en estos días de vuelta a casa.

La T pateó en primer término en la serie y nunca estuvo en desventaja. Convirtieron Michael Santos, Enzo Díaz, Rafael Pérez y Buffarini, y marraron Matías Catalán, Rodrigo Garro y Federico Girotti (fue suplente). En Chaco For Ever los que patearon lo hicieron muy bien, pero fueron minoría: el arquero Mattalia, Gaspar Triverio y Matías Romero. Desperdiciaron sus chances Leandro Allende, Franco Canever, Álvaro Cuello y el capitán, David Valdez, a quien el travesaño anotició del juego terminado.

Diego Sánchez Paredes traslada y Matías Godoy lo persigue; Chaco For Ever tuvo menos la pelota pero fue más peligroso que Talleres, y sin embargo quedó fuera de la Copa Argentina. Twitter

Fue un dieciseisavo de final raro, con lógica en la posesión de pelota y en saques de esquina pero no en los remates. El equipo de la A, Talleres, tuvo el balón 66% del tiempo y contó con 11 córneres contra 4, pero el conjunto de la ex B Nacional pateó mucho más al arco: 15 veces contra 6. Y 7 contra 3 en cuanto a envíos efectivos a la valla. Mucha diferencia. Sobre todo, considerando que es el que quedó eliminado.

Talleres celebra la clasificación; sólo el regreso de Julio Buffarini se asoció a esa buena noticia, porque el rendimiento frente a un adversario inferior fue pobre. Twitter

La T pasó entonces a uno de los octavos de final, en el que se enfrentará ya con uno de su talla, o al menos, de su categoría: Newell’s, el puntero de la Liga Profesional de Fútbol, o Aldosivi, el que marcha último. Y en caso de avanzar, seguirá exigente la cosa, con Vélez, Tucumán o Independiente en la siguiente instancia. Por ahora, ningún encuentro pendiente que no sea de 16os de final tiene fecha determinada.