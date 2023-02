Premier League: Álvarez volvió al gol, Haaland rompió un récord del Kun Agüero y un juvenil argentino debutó en Manchester City

escuchar

¿Qué pasa con Julián Álvarez? ¿Por qué está jugando menos minutos? ¿A qué se debe que pasa más tiempo en el banco que en la cancha, si Pep Guardiola lo colma de elogios cada vez que se refiere a él? Preguntas que en las últimas semanas se repetían desde la perspectiva del fútbol argentino. Queda claro que la Araña nunca estuvo en situación de discutirle la titularidad a Erling Haaland, una máquina de hacer goles, que este sábado superó un récord de Sergio Agüero, pero también había evidencias de que ambos se complementaban, con el cordobés moviéndose detrás del noruego, buscando los espacios con el olfato que lo caracteriza.

En los últimos tres partidos (dos por Premier y uno por Champions League), Álvarez había jugado apenas dos minutos (ante Nottingham Forest). Desde su llegada a Manchester City nunca había tenido un papel tan residual. En el empate del miércoles frente a Leipzig, Guardiola dijo que había pensado en incluirlo en un momento, pero justo llegó el gol del 1-1 para el equipo alemán. La curiosidad fue mayor porque el entrenador catalán no realizó variantes en los 90 minutos. Interrogado por ese tema, Guardiola sacó currículum: “Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer”.

El gol de Julián Álvarez a Bournemouth

En la visita al penúltimo de la Premier, Bournemouth, Guardiola hizo rotación, y dio descanso a Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Riyad Mahrez. Se hicieron los huecos para que volvieran la Araña y otro que estaba un tanto relegado, Phil Foden. Ante un rival que tuvo a Marcos Senesi en una defensa frágil y permeable, Álvarez puso en marcha la goleada a los 15 minutos, guiado por ese instinto natural de estar en el lugar oportuno. A partir de una pelota recuperada en un anticipo ofensivo por el lateral Rico Lewis, el ataque continuó en Julián, Ilkay Gündogan, el remate de Foden, la tapada del arquero Neto, la arremetida de Haaland, el travesaño y la aparición del cordobés para tomar el rebote y marcar.

Erling Haaland festeja con Foden; el noruego es un máquina goleadora y ya superó un récord de Agüero en el City. ADRIAN DENNIS - AFP

Quinto gol del ex delantero de River por la Premier League, el primero como visitante. Suma 10 por todas las competencias. No anotaba desde hacía más de un mes, el 19 de enero frente a Tottenham. Necesitado de continuidad, tuvo otro dato positivo: jugó el partido completo. Y fue influyente en el cuarto gol, con una definición en el área que salía desviada pero que al impactar en el defensor Chris Mepham se desvió hacia el arco. El resto de su producción estuvo dentro de los parámetros habituales: despliegue, desmarques, solidaridad en el retroceso. Alguna imprecisión con la pelota no le restó valor a su rendimiento. Aprovechó la oportunidad. En las seis ocasiones en que estuvo desde el comienzo por la Premier, consiguió cinco goles con siete remates al arco. Y en los cinco cotejos en que fue titular con Haaland, entre ambos anotaron 12 tantos (siete del noruego, cinco del argentino).

La otra nota destacada del encuentro fue de llevó Haaland, y obviamente estuvo relacionada con su eficacia. A los 28 minutos del primer tiempo, tomó un desesperado cierre de un defensor y puso el 2-0. El tremendo ritmo goleador del Nº 9 toma dimensión de récord en Manchester City. En 24 cotejos por la Premier, acumuló 27 tantos y superó la plusmarca de 26 de Sergio Agüero, lograda en la temporada completa 2014/’15. Tiene 13 fechas por delante el escandinavo para batir el récord histórico de 34 conquistas en Premier que comparten Alan Shearer (Blackburn, 1994/’95) y Andy Cole (Newcastle, 1993/’94).

Compactado de Bournemouth 1 vs. Manchester City 4

Tras el cotejo, Guardiola fue elogioso para con su centro-delantero, de gran adaptación en su primera temporada, tras su llegada de Borussia Dortmund: “Su impacto es increíble. Lo queremos y está marcando muchos goles. Nos ayuda y lo encontramos más. Es una amenaza constante para los rivales, así que estamos muy contentos”. Además de los 27 tantos, aportó 4 asistencias y tiene un promedio de participación en goles cada 62 minutos. También es el máximo anotador entre las cinco grandes ligas europeas; quien más se le acerca es el nigeriano Victor Osimhen, sensación en Napoli con 19.

El cómodo triunfo propició el escenario para el estreno del argentino Máximo Perrone, el volante de 20 años surgido en Vélez. Ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo por Haaland. Se ubicó como volante interior, al lado de Kalvin Phillips, y se mostró decidido con la pelota para combinar y llegar al área.

Un momento histórico para la carrera de Máximo Perrone: debutó en Manchester City, el escolta de la Premier. Manchester City

Perrone integró el seleccionado Sub 20 que quedó eliminado recientemente en la etapa de grupos del Sudamericano. Hace menos de un año, el 6 de marzo, debutaba en Vélez, con Mauricio Pellegrino en la dirección técnica. En el equipo de Liniers afrontó 33 partidos, con tres goles y dos asistencias. Tiene como referente a Sergio Busquets. Fue transferido por 11 millones de euros. Es el noveno argentino en la historia de los citizens; se agrega a la lista de Pablo Zabaleta, Carlos Tevez, Bruno Zuculini, Wilfredo Caballero, Martín Demichelis, Agüero, Nicolás Otamendi y Álvarez.

El triunfo le permitió al City seguir dos puntos por debajo, con un partido más, del líder, Arsenal, que a primera hora había vencido por 1-0 a Leicester. La visita a Bournemouth, ciudad costera y turística, fue relajada para Manchester, estimulante para Julián e inolvidable para Perrone.