Premier League: Arsenal ganó y amplió la ventaja sobre Manchester City, al que no le salió ni el tiro del final

Mientras Arsenal se replegaba y sufría para mantener el 1-0 en su visita a Brighton, Manchester City se frustraba en el octavo minuto adicionado, con el despeje sobre la línea de Murillo, en una salvada que le permitió a Nottingham Forest llevarse el empate 2-2 en el Etihad Stadium.

Los dos equipos que disputan el título de la Premier League tuvieron que exprimirse hasta el último segundo contra rivales ubicados de la mitad de las posiciones hacia abajo, con Nottingham seriamente amenazado por el descenso. En el fútbol inglés no cabe la subestimación ni hay que dar resultados por descontados.

Dos puntos perdidos por el City: se lamentan Erling Haaland y Bernardo Silva (AP Photo/Dave Thompson) Dave Thompson - AP

Fue una jornada favorable para los Gunners, que como punteros ampliaron la ventaja sobre el City. Son siete los puntos que los separan, aunque el conjunto de Pep Guardiola tiene un partido menos y ahora ya no depende de sí mismo, más allá de que se enfrenten dentro de tres fechas. Si Arsenal pierde contra el City, pero gana en los siete cotejos restantes, se alzará con el título que no obtiene desde 2004, cuando fue campeón invicto con Arsène Wenger.

La Premier es uno de tantos los frentes dentro del exigente calendario de Arsenal y Manchester City, que se enfrentarán el 23 de este mes, en Wembley, por la final de la Copa de la Liga (Carabao Cup). El próximo fin de semana, cada uno atenderá compromisos por los octavos de final de la FA Cup. Y dentro de una semana tendrán la ida de los octavos de final de la Champions League: Manchester City visitará a Real Madrid y Arsenal a Bayer Leverkusen. Una demanda extrema para cuerpos y mentes.

El compacto de Brighton 0 - Arsenal 1

Por eso Arsenal sacó petróleo de su 1-0 a Brighton. Fue superado en posesión y remates al arco. De los dos disparos que fueron en dirección a los tres palos, el de Bukayo Saka se desvió en un rival y se le escurrió entre las piernas al arquero Verbruggen. Iban 9 minutos cuando marcó el delantero, que este miércoles cumplió 300 partidos con la camiseta de Arsenal.

Esta vez, el equipo de Mikel Arteta no necesitó de la pelota detenida, faceta en la que es el conjunto que más goles anota. Fueron más importantes el despeje de cabeza del zaguero Gabriel, cuando la pelota entraba en el arco, y varias atajadas de Raya.

El lamento se apoderó de Manchester City, que estuvo dos veces arriba en el marcador y sucumbió a dos aciertos de Nottingham, que tuvo entre los titulares al volante argentino Nicolás Domínguez. El 1-1 del Forest fue con un golazo de taco de Morgan Gibbs-White, con caño incluido a Ruben Dias y una floja respuesta de Gianluigi Donnarumma, que también quedó fuera de acción en el remate desde fuera del área de Elliot Anderson para el 2-2.

Lo más destacado de Manchester City 2 - Nottingham 2

El City padece por la pólvora mojada de Erling Haaland, que estuvo lejos del gol y simuló un penal ante la salida del arquero. En el mercado de enero, Manchester City hizo una contratación que está compensando el descenso en el promedio goleador del noruego, que de todas maneras se mantiene como el máximo anotador de la Premier (22).

Los 72 millones de euros invertidos en el delantero Antoine Semenyo, procedente de Bournemouth, dieron rédito de inmediato. A las órdenes de Guardiola, el ghanés marcó siete tantos en 12 cotejos por todas las competencias oficiales. Y aun tiene pendiente su debut en la Champions League, que seguramente se producirá el miércoles próximo, en la visita a Real Madrid por la ida de los octavos de final.

Antoine Semenyo paga con goles su reciente llegada al City (AP Photo/Dave Thompson) Dave Thompson - AP

Tras presentarse contra Manchester United a mediados de enero, Semenyo suma cinco goles en ocho encuentros por la Premier. Cuatro sirvieron para obtener triunfos y el restante alcanzó para empatar con Tottenham. En 2026, Haaland lleva cuatro tantos (tres por la Premier) en 15 encuentros (10).

Semenyo marcó el 1-0 tras conectar de aire con la pierna izquierda un centro de Rayan Cherki, seguramente la individualidad más talentosa del City para gambetear en el uno contra uno. Su habilidad es una llave para abrir las defensas cerradas que normalmente le plantean al City. Es una faceta que Guardiola le valora a Cherki, aunque se inquieta cuando el francés hace una de más o no es muy aplicado tácticamente.

El lamento de Pep Guardiola por el empate de local de Manchester City ante Nottingham Forest Dave Thompson - AP

Seis minutos después del gol de Gibbs-White, el City volvió a pasar al frente con un cabezazo de Rodri en un córner. El mediocentro español no marcaba desde mayo de 2024, poco antes de que sufriera la rotura de ligamentos en una rodilla. Tras el 2-2, Guardiola mandó a la cancha a los extremos Jeremy Doku y Savinho, autor en el último instante del partido del remate que era gol, hasta que se interpuso Murillo.

Guardiola sintió el golpe del empate, pero no se baja de la pelea: “Decepcionado por el resultado. Hicimos todo lo posible, otra vez. En general, fue una buena actuación, con muchas, muchísimas cosas buenas. Quedan varios partidos, así que hay que seguir intentando".