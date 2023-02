Premier League: Cuti Romero lo anuló a Haaland, pero no terminó el partido: “Hacía mucho que no me sacaban una”...

escuchar

Zaguero central implacable, de ágiles desplazamientos y vigoroso en los duelos individuales, Cristian Romero convive con el riesgo de los foules que acarrean tarjetas. El Cuti encara los mano a mano con los delanteros bajo una vieja consigna futbolera: la pelota o el hombre. Muchos de sus cortes y quites son impactantes, muy visuales, porque a veces sirven para que su equipo pase inmediatamente de una fase defensiva a una ofensiva.

Cuando no se queda con la pelota o no consigue el despeje, la posibilidad de que cometa una infracción aumenta exponencialmente. Desde que regresó del Mundial, en cinco de las seis fechas que disputó con Tottenham por la Premier League recibió la tarjeta amarilla. Y este domingo fue por partida doble, cuando quedaban cinco minutos para el final del trascendente triunfo por 1-0 sobre Manchester City, por la 22a jornada.

El árbitro Andrew Madley expulsa a Cuti Romero y Haaland hace el gesto para que se vaya rápido ADRIAN DENNIS - AFP

“Grande partido de todos , impresionante triunfo . Sigamos así @spursofficial Lamento dejar el equipo con uno menos , pero hacia mucho no me sacaban una”, escribió el defensor en su cuenta de Instagram, agregando el emoji de una tarjeta roja y una carita.

Lo más destacado de Tottenham 1 - Manchester City 0

Cuti está acostumbrado a jugar condicionado por una primera amonestación. Desde que llegó al club de Londres, en 36 cotejos por la Premier fue amonestado en 15. En 19 cotejos con el seleccionado argentino registra cinco amarillas (dos en el Mundial) y ninguna roja.

Este domingo recibió la primera amonestación a los 25 minutos del primer tiempo, en una acción un tanto innecesaria, porque le entró duro a Erling Haaland a 35 metros del arco.

El cordobés mantuvo un intenso duelo durante todo el cotejo con el noruego, máximo goleador de la Premier (25). Tottenham, sin el entrenador Antonio Conte en el banco porque se está recuperando de una operación, dispone de una línea de tres zagueros, con Romero por la derecha, Eric Dier en el centro y Ben Davies sobre la izquierda.

Haaland transitó mayormente por la zona de Romero, a quien se lo puede considerar ganador de la pulseada si se atiende un dato: por primera vez desde que viste la N° 9 del Manchester City, el noruego no contabilizó ni un solo remate al arco. Y tampoco dio algún toque dentro del área rival. Por detrás del noruego, como un media-punta con llegada al área, se ubicó Julián Álvarez, que en los 90 minutos tuvo dos remates que pusieron al City cerca del empate. La Araña no se movió tanto por el sector del Cuti, por lo cual casi no se dio un cruce entre los compatriotas campeones del mundo.

Así como la primera amarilla la pudo haber evitado, Cuti tampoco mostró mucho autocontrol cuando provocó la segunda, al cruzar de frente a Jack Grealish. Quedaban pocos minutos y los ánimos estaban alterados, sobre todo del lado del City, impotente para romper la muralla local. Haaland le hacía gestos a Romero para que se fuera, que ya estaba echado.

Julián Álvarez intenta superar la marca de Son; el argentino disputó los 90 minutos ADRIAN DENNIS - AFP

“Ellos defienden muy bien con nueve jugadores. Siempre tengo la sensación de que jugamos bien contra Tottenham, pero por alguna razón parece que no podemos ganar ni marcar goles”, expresó Guardiola, que acarrea una racha muy negativa en sus cinco visitas al nuevo estadio de Tottenham: perdió todos los cotejos y su equipo no convirtió goles.

Fue la séptima expulsión en los 201 partidos de la carrera del defensor surgido en Belgrano. La última vez que había dejado la cancha por dos amarillas fue el 4 de noviembre de 2021, en el triunfo 3-2 sobre Vitesse por la Conference League.

En el banco de Manchester City estuvo por primera vez Máximo Perrone, el juvenil de 20 años contratado desde Vélez por 11 millones de euros, que ya fue incluido por Guardiola en la lista oficial para los octavos de final de la Champions League. El City dejó pasar la ocasión de acortar distancias con el líder Arsenal, que el sábado había perdido ante Everton. Con un partido menos, el conjunto Mikel Arteta mantiene los cinco puntos de ventaja.

Harry Kane, autor del 1-0 sobre Manchester City, se transformó en el goleador histórico de Tottenham, con 267 tantos ADRIAN DENNIS - AFP

Fue una gran jornada para Tottenham y Harry Kane, autor del gol del triunfo, tras una mala salida del City desde atrás, con un pase de Rodrigo que comprometió al juvenil Rico Lewis. Hojbjerg presionó con la voracidad de un tiburón y le dio el pase a Kane para la definición.

Kane, que lleva más de una década en tres ciclos en los Spurs, ya es una leyenda del club. Con este tanto llegó a los 267 por competencias oficiales y se transformó en el goleador histórico de Tottenham, por delante Jimmy Greaves (266 entre 1961 y 1970). También entró en el podio de los máximos anotadores de la Premier League (creada en 1992), con 200 festejos, superado por Alan Shearer (260) y Wayne Rooney (208).

En el otro cotejo que completó la fecha, el arquero costarricense Keylor Navas tuvo un gran debut en Nottingham Forest. Con sus atajadas fue el sostén principal de la victoria 1-0 sobre Leeds.

