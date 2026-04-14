Un hincha se cruzó al Cuti Romero lesionado en Londres: mostró cómo está y le tiró una burla

Cristian “Cuti” Romero sufrió una lesión en su rodilla y llegaría con lo justo al próximo Mundial a disputarse en dos meses. La misma fue provocada por un choque accidental con el arquero del Tottenham, su equipo, en el enfrentamiento ante el Sunderland por la Premier League.

Los estudios médicos confirmaron una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha y los plazos de recuperación van de cinco a ocho semanas de recuperación, lo que daría un margen acotado de tiempo para integrar la lista de jugadores que afrontarán la Copa del Mundo.

La lesión que podría dejar sin Mundial al Cuti Romero

A la espera de poder mejorar su condición física, el exjugador de Belgrano de Córdoba protagonizó un curioso momento mientras transitaba por las calles de Londres. Un hincha del Arsenal lo vio venir de frente y aprovechó el momento para burlarse del defensor, quien tenía un vendaje especial en su rodilla. “Buena suerte en el Championship”, lanzó el transeúnte en referencia a la paupérrima actualidad del Tottenham, que se encuentra en zona de descenso en la Premier League y podría descender a la segunda categoría del fútbol inglés.

Mirando su celular, Romero hizo caso omiso a la burla de esta persona, que aprovechó el momento para grabarlo y subirlo a su cuenta de TikTok, donde se viralizó y llegó a las 750 mil reproducciones.

Cuti Romero mostró su profunda desazón tras la lesión en su rodilla

En la solapa de comentarios, los usuarios, en cierto modo, reprobaron la actitud de esta persona, quien aprovechó su momento para burlarse de la actualidad del defensor de la selección argentina y del Tottenham, el clásico rival del Arsenal.

Sunderland condenó los insultos racistas contra Brian Brobbey, el jugador que empujó al “Cuti” Romero

El futbolista de los Países Bajos recibió duras acusaciones en sus redes sociales tras el empujón que le propinó a Romero. Este incidente llevó a que el Cuti se choque con su arquero y se lesione la rodilla, causándole un evento traumático al marcador central que se retiró en llanto del campo de juego.

El club inglés, mediante un comunicado, defendió a Brian Bobbey y condenó los insultos racistas contra el jugador, que sufrió un fuerte hostigamiento por este infortunio.

El comunicado del Sunderland

“Estamos con Brian y lo apoyamos. Este no es un incidente aislado y lamentamos la frecuencia con la que se realizan este comportamiento inaceptable tanto en el terreno de juego como en las redes sociales”, dijo el comunicado del Sunderland.

Y siguió: “El fútbol debe ser un ambiente seguro e inclusivo para todos. El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad y seguiremos luchando para que no vuelva a ocurrir”.

El empujón de Brian Bobbey causó una fuerte repercusión en las redes sociales

“Estamos disgustados por la discriminación que enfrentan los jugadores en las redes sociales y estamos comprometidos a trabajar con clubes, autoridades, policías y plataformas para abordar este problema, así como apoyar las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia”, expresó la institución, quien marcó su profundo disgusto e indignación por los insultos que recibió el futbolista nacido en los Países Bajos.