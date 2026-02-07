Cuti Romero fue expulsado por un planchazo en la derrota de Tottenham ante Manchester United por la Premier League

Cristian “Cuti” Romero, emblema y capitán del Tottenham, volvió a quedar en el centro de la escena este sábado al ser expulsado en el partido que su equipo perdió por 2-0 ante Manchester United por la Premier League. El argentino vio la roja directa a los 29 minutos del primer tiempo tras un planchazo sobre Casemiro, lo que dejó a los Spurs con un jugador menos y condicionando para el resto del encuentro, en medio de la delicada situación deportiva que atraviesa el club en el certamen inglés. El que festejó fue Lisandro Martínez, su compañero en la zaga central de la selección y hoy rival con los Diablos Rojos.

La situación se da en un contexto ya de por sí intrincado para el zaguero, que venía siendo noticia hasta hace unas semanas por sus goles, que maquillaban las complicaciones en su rol principal; ahora el foco cambió por completo en un puñado de días. De hecho, Romero utilizó las redes sociales para una crítica frontal hacia la dirigencia después del empate 2-2 el domingo pasado frente al Manchester City, cuando calificó de “vergonzoso” e “increíble” que el equipo haya tenido apenas 11 jugadores disponibles para ese partido, en medio de una preocupante crisis de lesiones. Fue reemplazado en el entretiempo aquel día el argentino, que sostuvo que estaba con una dolencia y salió a jugar para apoyar a sus compañeros. Esta vez, Tottenham quedó con 10 antes de la media hora por su imprudencia.

La inmediata decisión del árbitro Michael Oliver después de que el cordobés intentó despejar y su pierna derecha le erró a la pelota y terminó en el tobillo del brasileño tiene consecuencias inmediatas: por ser reincidente, Romero recibiría una suspensión automática de cuatro fechas en la liga. Esto obligará a Tottenham a reorganizar su línea defensiva en los próximos compromisos sin su capitán y con un plantel diezmado.

Cristian Romero fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo en la derrota de Tottenham como visitante ante Manchester United en Old Trafford Jon Super - AP

Sus últimas declaraciones, que resonaron fuerte entre los fanáticos, reflejaron el descontento de Romero con la gestión deportiva del club, muy especialmente con cómo se abordó el mercado de pases invernal. Quedó en relieve la tensión que existe entre el capitán y la cúpula directiva.

Tottenham avanzó a octavos de final en la Champions League, pero en la Premier League está 14°, apenas nueve puntos por encima de la zona del descenso. La situación es delicada, está a la vista. Hasta hace poco, el entrenador Thomas Frank trató de minimizar el impacto de las críticas públicas de Romero, asegurando que sus comentarios se manejaban “internamente” en el club. Lo defendía sin dudar al conceptuarlo al argentino como “un líder apasionado que da todo por su equipo”. Pero en la conferencia de prensa previa al juego con el United surgió algo de incertidumbre: el DT dijo que no sabía si el Cuti seguiría en el equipo la próxima temporada, aunque tiene contrato hasta junio de 2029.

Aunque Romero sigue siendo un capitán con un vínculo a largo plazo, “hay líneas que no se pueden cruzar, o que no se pueden cruzar varias veces”, mencionó el entrenador cuando se le consultó sobre los cuestionamientos a la dirigencia por redes sociales. Ahora se le suma que sabe que, por una fuerte infracción con un desborde de esa pasión que lleva al campo de juego, no podrá contar con él en las próximas tres jornadas de un torneo en el que Tottenham necesita inexorablemente reencontrarse con los triunfos y trepar en la tabla.

El DT Thomas Frank sigue considerando como capitán y símbolo a Cristian Romero en Tottenham, pero en las últimas horas expresó que "hay límites" Alex Pantling - Getty Images Europe

A pesar de haber renovado su contrato recientemente, nadie se anima a sentenciar que el defensor seguirá en el conjunto de Londres luego del Mundial, allí donde Lionel Scaloni lo necesita en un óptimo nivel. De hecho, diversas fuentes señalan que Romero podría estar considerando salir del club al final de esta temporada si la relación con la dirigencia no se reacomoda. Medios europeos mencionan que su posible destino podría estar en otras ligas de Europa. Clubes como Atlético de Madrid y Juventus, por ejemplo, se han mostrado interesados en obtener su pase.

La expulsión de Romero ante Manchester United, que es la segunda en un torneo en el que se perdió dos partidos por una lesión en la ingle, uno por la acumulación de amarillas y otro por la roja anterior, no solo dejó a los Spurs con una desventaja numérica en un momento crítico de la temporada. También profundiza el debate interno sobre disciplina, liderazgo y el rumbo del proyecto deportivo.

Tottenham, un club acostumbrado a pelear en la élite inglesa, se encuentra actualmente luchando lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales y ve reducidos sus desafíos adicionales en Europa. Con poca rotación de su plantel, la estabilidad de figuras clave como Romero aparece como un asunto central.

Jugador con carácter e ídolo para gran parte de los fanáticos del equipo, el estilo pasional y las críticas públicas de Romero generaron un sismo que puede teñir su trayectoria en el Tottenham. La expulsión ante Manchester United potencia las tensiones internas y los interrogantes sobre su futuro. Y suma voces críticas. Michael Dawson, quien jugó en Tottenham más de 350 partidos entre 2004 y 2015 y fue capitán del club, campeón y una leyenda en la institución, estaba reaccionando al encuentro para las transmisiones de Sky Sports y no dudó en apuntar contra Cuti al ver la acción de la roja: “Volvió a defraudar a su equipo“,

En cambio, los Diablos Rojos siguen sumando. Con cuatro triunfos seguidos, se afirman en la cuarta posición, con 44 puntos, y ocupan la zona de clasificación a la próxima Champions League.