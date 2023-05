“Los presos no tienen piedad”: revelaron qué le gritan a Dani Alves en la cárcel

escuchar

Los medios de comunicación españoles siguen de cerca el cambio de realidad que tuvo que afrontar el brasilero Dani Alves, luego de que fuera recluido en una cárcel de Barcelona desde el pasado mes de enero. El exjugador del Barcelona es señalado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en un bliche de esa ciudad, razón por la cual ya casi completa cuatro meses de estar tras las rejas en Brians 2, un centro penitenciario de España.

Alves contó con el apoyo de sus exparejas y de sus hijos, quienes lo visitan frecuentemente en prisión y ratifican que va a demostrar su inocencia. Sin embargo, uno de sus compañeros en el centro penitenciario habló con el medio español Telecinco y señaló que la situación del brasileño en la cárcel ha sido muy dura de llevar.

Dani Alves se encuentra privado de su libertad desde principios de año

El recluso comenzó diciendo que en el lugar hay “presos que no tienen piedad” con el exjugador y que son recurrentes los insultos que se escuchan en los patios o en los comedores. “Él está ahí perdido y todo el mundo ‘¡ay, el Alves!’, ‘¡ay, el Alves!’. También hay gente maleducada y en el comedor, cuando todo el mundo está comiendo, van y le dicen: ‘¡Vos, maricón! ¡Violador!’”, comentó el compañero de Alves.

Así mismo, señaló que el deportista abandona el módulo muy pocas veces y que solo lo hace cuando hay algún partido entre presos de otros patios. En lo que respecta al resto del tiempo, “está sentado en frente de un televisor todo el día”. En cuanto a su apariencia, el amigo de Alves dijo: “Está más delgado, está más demacrado. Se le ve triste a ratos”.

No obstante, contó que el ex Barcelona no pierde oportunidad en la cárcel para reiterar que es inocente y que solo fue “una noche de fiesta”. De igual forma, afirmó que no tiene privilegios espaciales en la cárcel, que come lo mismo que todos los demás y que no tiene exclusividad con los guardas de seguridad del lugar.

Dani Alves, complicado: rechazan excarcelación

La situación procesal de Dani Alves está lejos de mejorar. La justicia española determinó que tendrá que seguir en prisión luego de rechazar su pedido de ser liberado bajo fianza mientras se investiga una acusación en su contra por agresión sexual.

El juzgado de instrucción ya había rechazo un pedido similar de los abogados del exjugador del Barcelona en febrero al advertir que podía fugarse del país.

Dani Alves, en otros tiempos con la selección de Brasil (AP Foto/Andre Penner)

Alves fue detenido en enero tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno el 30 de diciembre. Ha desmentido haber cometido un delito y asegura que mantuvo relaciones consentidas con la víctima.

Una jueza ordenó que permaneciera encarcelado sin derecho a fianza tras analizar los resultados preliminares de la investigación de las autoridades y escuchar testimonio de Alves, la presunta víctima y testigos. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio.

Los abogados de Alves presentaron un reporte de 200 pagos con videos de las cámaras de seguridad, sosteniendo que desacreditan el testimonio de la presunta víctima y otros testigos. La defensa de Alves también reiteró que el jugador aceptará cualquier requisito que imponga el juzgado, como entregar sus pasaportes y llevar un dispositivo de rastreo de ser liberado bajo fianza.

EL TIEMPO (GDA)