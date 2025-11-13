Premios Puskás: la chilena de Santiago Montiel y la volea de Pedro de la Venga, candidatas a mejor gol del año

Dos tantos de futbolistas argentinos figuran entre los once nominados a ganar el premio Puskás al mejor gol de la temporada 2024/2025. Se trata de conquistas de Santiago Montiel, jugador de Independiente, y Pedro De la Vega, de Seattle Sounders. Sus golazos compiten con otros nueve por el galardón que se entregará en la ceremonia de los de The Best, que organiza FIFA. Además, un tanto de la futbolista de la selección argentina Kishi Núñez es candidato al premio Marta, al mejor gol del fútbol femenino en el mismo ciclo.

Montiel es protagonista por la joya que creó frente a Independiente Rivadavia en el partido de los octavos de final del Torneo Apertura que se jugó el 11 de mayo, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El mediocampista de Independiente, de Avellaneda, fue protagonista de una chilena fuera del área, que hizo pasar la pelota por arriba del arquero. Ese tanto fue el único del partido y sirvió para que el Rojo se clasificara para los cuartos de final.

¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025

Por su parte, De la Vega fabricó otra perla. Contra Cruz Azul, de México, el exjugador de Lanús recibió un preciso cambio de frente desde la derecha y por el sector izquierdo remató sin haber dejado picar el balón, con una volea de derecha que metió la pelota junto al segundo palo. El golazo de ‘Pepo’ fue el 31 de julio en la primera fecha de la etapa de grupos de la Leagues Cup, como parte de un 7 a 0 de la franquicia estadounidense en el estadio Lumen Field, de Seattle.

PEPO. FOR. PUSKÁS. 😤



Pedro's golazo v. Cruz Azul has been short-listed for the FIFA Puskás Award!



— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) November 13, 2025

Los goles de los argentinos competirán con los marcados por el brasileño Alerrandro, de Vitória, frente a Cruzeiro por el Brasileirão; el mediocampista de Cagliari Alessandro Deiola a Venezia por la Serie B, de Italia; Amr Nasser, de Al-Ahly, ante Pharco por la copa de Egipto; Carlos Orrantia jugando por Querétaro frente a Atlas, por la liga de México; el brasileño Lucas Ribeiro, de Mamelodi Sundowns, contra Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes; el inglés Declan Rice en uno de los tiros libres que convirtió por Arsenal ante Real Madrid en la pasada Champions League; el Rizky Ridho, de Persija Jakarta, contra Arema por la liga de Indonesia; el portugués Kevin Rodrigues, de Kasımpasa, contra Rizespor por la Superliga turca, y Lamine Yamal, de Barcelona, a Espanyol por la liga de España.

¡Los nominados al Premio #Puskas de la FIFA! 💫



Pedro de La Vega 🇦🇷, Santiago Montiel 🇦🇷, Carlos Orrantía 🇲🇽 y Lamine Yamal 🇪🇸, entre los candidatos al gol más espectacular del año. 🔥



— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 13, 2025

Vale destacar que FIFA seleccionó todos los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Los criterios para determinar el gol ganador son los siguientes:

Estética. Criterios subjetivos: disparo lejano, acción colectiva, gol acrobático, etcétera).

Criterios subjetivos: disparo lejano, acción colectiva, gol acrobático, etcétera). Importancia del partido. Criterio objetivo: por orden decreciente, selecciones nacionales absolutas, torneos continentales y campeonatos de primera categoría.

Criterio objetivo: por orden decreciente, selecciones nacionales absolutas, torneos continentales y campeonatos de primera categoría. Ausencia del factor suerte o de un error cometido por el otro equipo que haya facilitado la consecución del gol.

cometido por el otro equipo que haya facilitado la consecución del gol. Juego limpio. El futbolista debe haberse comportado bien durante el partido (sin faltas de respeto a árbitros, otros jugadores) y no haber sido declarado culpable de dopaje, por ejemplo.

Entre los mejores goles en el fútbol femenino, FIFA nominó el de la argentina de Kishi Núñez, de Boca, anotado frente a Costa Rica en una victoria por 1 a 0 en la etapa de grupos del Mundial Sub 20.

#ARG 1-0 #CRC | 17´ PT | ¡Que golazo hiciste Kishi! La delantera albiceleste apuntó, disparó y la colocó en el ángulo.



— TVP (@TV_Publica) September 8, 2024

Todavía no están determinadas las postulaciones para los demás premios, que son al mejor futbolista, al mejor arquero, al mejor entrenador y a la formación ideal, tanto en el rubro masculino como en el femenino, y el premio Fair Play y el de mejor hinchada o hincha de fútbol. Tampoco está definida la fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia, que tendría lugar a mediados de diciembre.