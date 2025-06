Preocupación en la FIFA: rebajó los precios de las entradas para el partido inaugural del Mundial de Clubes

Es posible que el partido inaugural del Mundial de Clubes no se juegue a cancha llena. El ritmo de venta de las entradas para el encuentro entre Inter Miami (Estados Unidos) y Al-Ahly (Egipto) preocupa a la FIFA, pese a que el precio de los tickets fueron rebajados en la plataforma oficial de la competencia. La imagen de un Hard Rock Stadium semivacío no sería la mejor plataforma de presentación para el torneo, el primero de la historia en su tipo.

La información es del New York Times, y el periódico neoyorquino agrega que a menos de diez días para el comienzo de la competencia, el primer partido tiene “decenas de miles de entradas disponibles”. “Según fuentes al tanto de los intentos de FIFA por vender los tickets para el torneo -todas bajo la condición de anónimato porque se trata de información sensible-, decenas de miles de asientos permanecen sin vender para el partido inaugural. El Hard Rock tiene capacidad para 65.326 espectadores”, dice el artículo firmado por el periodista Adam Crafton.

El Hard Rock Stadium de Miami tiene capacidad para más de 60 mil espectadores

El NYT continúa: “Las fuentes agregaron que la FIFA ha estado preocupada en las últimas semanas porque el partido inaugural del torneo no se ha vendido tan bien como esperaban. Incluso se sugirió que las entradas vendidas para el partido inaugural son menos de 20.000, pero la FIFA insiste en que esto es falso, diciendo que el númro es ‘mucho mayor’, pero no especificó las cifras”.

En el informe hay una declaración de la FIFA: “Estamos presentando a muchos clubes nuevos y exitosos al mundo a través de este torneo, que se jugará en 11 ciudades de Estados Unidos. En general anticipamos grandes convocatorias a los estadios en toda la competencia para esta primera edición. Es un torneo que, creemos, crecerá edición a edición”. El periódico neoyorquino agrega que la FIFA “vendió entradas generales para la competencia con un método dinámico basado en la demanda, un sistema en el que los precios fluctúan, y en el que la disminución de los valores para determinados partidos son indicadores de los problemas de la FIFA para penetrar en el mercado”.

Inter Miami consiguió su clasificación al Mundial de Clubes tras levantar la Supporters' Shield de la MLS en 2024 Lynne Sladky - AP

En este sentido, el diario informa que el partido entre Inter Miami y Al-Ahly bajó “a apenas US$ 55, según los precios en Ticketmaster, la plataforma usada por la FIFA para vender las entradas. El valor es la mitad que se cobraba en mayo. En enero, la entrda más barata costaba US$ 230 y el precio trepó hasta los US$ 349 en diciembre, luego del sorteo. La FIFA espera ahora que la baja en los tickets atraiga a los hinchas”. Quedan menos de diez días para el comienzo del torneo.

El New York Times también reporta que la FIFA “mantiene valores altos en las entradas para los partidos decisivos de la fase de grupos: espera que el interés por el torneo aumente conforme se disputen los partidos. Por ejemplo, el tercer encuentro de Inter Miami en la fase de grupos, contra los brasileños de Palmeiras, tiene entradas que arrancan en los US$ 113. El segundo partido de los de camiseta rosa, contra los portugueses de Porto, posee la entrada más barata a US$ 58″.

El fixture completo del Mundial de Clubes

Estados Unidos se prepara para recibir la primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos, una apuesta de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que convergerán los mejores equipos del planeta para competir por un trofeo que anteriormente reunía solo a los campeones de cada confederación (7) y tenía un formato mucho más corto.

La pelota empezará a rodar el viernes 14 de junio. La estructura de juego es igual a las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo de países con la única diferencia de que no habrá partido por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales, por lo que se jugarán 63 encuentros. En la primera instancia, los integrantes de los ocho grupos se enfrentarán todos contra todos con los rivales de sus respectivas zonas y los dos líderes avanzarán a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Grupo A (todos los horarios corresponden a la Argentina)

Fecha 1

Inter Miami vs. Al Ahly - Sábado 14 de junio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Palmeiras vs. Porto - Domingo 15 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Fecha 2

Palmeiras vs. Al Ahly - Jueves 19 de junio a las 13 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Inter Miami vs. Porto - Jueves 19 de junio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Fecha 3

Inter Miami vs. Palmeiras - Lunes 23 de junio a las 22 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Porto vs. Al Ahly - Lunes 23 de junio a las 22 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Inseparables, Lionel Messi y Luis Suárez guiarán el ataque de Inter Miami en el Mundial de Clubes ORLANDO SIERRA - AFP

Grupo B

Fecha 1

PSG vs. Atlético Madrid - Domingo 15 de junio a las 16 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports y DAZN).

Botafogo vs. Seattle Sunders - Domingo 15 de junio a las 23 en el Lumen Field de Seattle (DSports y DAZN).

Fecha 2

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid - Jueves 19 de junio a las 19 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

PSG vs. Botafogo - Jueves 19 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports y DAZN).

Fecha 3

Seattle Sounders vs. PSG - Lunes 23 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y DAZN).

Atlético Madrid vs. Botafogo - Lunes 23 de junio a las 16 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Grupo C

Fecha 1

Bayern Munich vs. Auckland City - Domingo 15 de junio a las 13 en el estadio TQL de Cincinnati (DSports y DAZN).

Boca Juniors vs. Benfica - Lunes 16 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Fecha 2

Benfica vs. Auckland City - Viernes 20 de junio a las 13 en el Inter&Co Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

Bayern Munich vs. Boca Juniors - Viernes 20 de junio a las 22 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Munich - Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Boca Juniors volverá a jugar un partido oficial en poco menos de un mes y será por el Mundial de Clubes Gonzalo Colini

Grupo D

Fecha 1

Chelsea vs. Los Angeles FC - Lunes 16 de junio a las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

Flamengo vs. Esperance - Lunes 16 de junio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

Fecha 2

Flamengo vs. Chelsea - Viernes 20 de junio a las 15 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Los Angeles FC vs. Esperance - Viernes 20 de junio a las 19 en el GEODIS Park de Nashville (DSports y DAZN).

Fecha 3

Esperance vs. Chelsea - Martes 24 de junio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

Los Angeles FC vs. Flamengo - Martes 24 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

Grupo E

Fecha 1

River Plate vs. Urawa Red Diamonds - Martes 17 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Monterrey vs. Inter - Martes 17 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports y DAZN).

Fecha 2

Inter vs. Urawa Red Diamonds - Sábado 21 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

River Plate vs. Monterrey - Sábado 21 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Fecha 3

Inter vs. River Plate - Miércoles 25 de junio a las 22 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey - Miércoles 25 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

River Plate llega al Mundial de Clubes tras haberse clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores Manuel Cortina - LA NACION

Grupo F

Fecha 1

Fluminense vs. Borussia Dortmund - Martes 17 de junio a las 13 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Ulsan vs. Mamelodi Sundowns - Martes 17 de junio a las 19 en el Inter&Co Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

Fecha 2

Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund - Sábado 21 de junio a las 13 en el estadio TQL de Cincinnati (DSports y DAZN).

Fluminense vs. Ulsan - Sábado 21 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Fecha 3

Borussia Dortmund vs. Ulsan - Miércoles 25 de junio a las 16 en el estadio TQL de Cincinnati (DSports y DAZN).

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense - Miércoles 25 de junio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Grupo G

Fecha 1

Manchester City vs. Wydad - Miércoles 18 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

Wydad - Miércoles 18 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN). Al Ain vs. Juventus - Miércoles 18 de junio a las 22 en el Audi Field de Washington (DSports y DAZN).

Fecha 2

Juventus vs. Wydad - Domingo 22 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Manchester City vs. Al Ain - Domingo 22 de junio a las 22 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

Fecha 3

Wydad vs. Al Ain - Jueves 26 de junio a las 16 en el Audi Field de Washington (DSports y DAZN).

Juventus vs. Manchester City - Jueves 26 de junio a las 16 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Grupo H

Fecha 1

Real Madrid vs. Al Hilal - Miércoles 18 de junio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Pachuca vs. Salzburgo - Miércoles 18 de junio a las 19 en el estadio TQL de Cincinnati (DSports y DAZN).

Fecha 2

Real Madrid vs. Pachuca - Domingo 22 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Salzburgo vs. Al Hilal - Domingo 22 de junio a las 19 en el Audi Field de Washington (DSports y DAZN).

Fecha 3

Al Hilal vs. Pachuca - Jueves 26 de junio a las 22 en el GEODIS Park de Nashville (DSports y DAZN).

Salzburgo vs. Real Madrid - Jueves 26 de junio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).