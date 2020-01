Lautaro Martínez, a pesar de tener edad para jugar este Preolímpico ya es parte de la Mayor, además Inter no lo cedía Fuente: AFP - Crédito: Tiziana FABI

La suma de individualidades de jerarquía demostró a lo largo de la historia del torneo Preolímpico que no garantiza éxitos, aunque cuando la actual selección argentina Sub 23 ensayó frente a Bolivia, Colombia y dos veces frente a México, no era descabellado la idealización de un posible Dream Team. Los hechos desactivaron esa ilusión y el seleccionador Batista debió tachar de la lista apellidos que tienen edad para ser parte de la aventura que empezará esta noche, desde las 22.30, ante los locales, en Pereira.

En un rápido repaso, el primer jugador ausente que se hace visible es Lautaro Martínez, de brillante presente en Internazionale y una figura que está en el radar de Barcelona, Real Madrid y Manchester City. El goleador aparece en las nóminas de Scaloni para la selección Mayor, aunque de lograr la Argentina la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio el bahiense podría ser tentado con ser parte de la cita. Otro Martínez que no está es Lisandro, el defensor de Ajax y que al igual que Lautaro fue parte de la Sub 20 en el Sudamericano y Mundial de 2017. Los holandeses fueron contundentes en la negativa ante la consulta de Batista.

Matías Vargas, uno de los que fue parte del proceso previo pero no estará en el Preolímpico Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

De esa camada, tampoco está Juan Foyth (Tottenham), que pasó de ser considerado por Pochettino a quedar relegado desde que José Mourinho asumió la conducción de los Spurs; en Inglaterra, consideran que el defensor podría ser cedido a préstamo a un club del calcio, y quienes tomarían la delantera son Roma, Milan e Internazionale. Santiago Ascacibar se sumó en el actual mercado de pases a Hertha Berlín -desembolsó 10 millones de euros a Stuttgart-, por lo que el volante no sería cedido por su nuevo club.

La lista también se engrosa con Matías Vargas (Espanyol), los catalanes están en una incómoda posición en la liga; Exequiel Palacios, recientemente incorporado al Bayer Leverkusen; Nicolás Domínguez, que el reciente fin de semana se estrenó en Bologna; Marcos Senesi, a quien Feyenoord retuvo, aunque el zaguero se ilusionaba con estar en el Preolímpico.

¿Más ausentes que pasaron por el ciclo Batista o estuvieron en alguno de los dos últimos mundiales Sub 20? Nicolás González (Stuttgart), Cristian Romero (Genoa), Ezequiel Barco (Atlanta United), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Santiago Colombatto (Sint-Truiden), Gonzalo Montiel (River), Milton Valenzuela (Colombus Crew), Ezequiel Ponce (Spartak Moscú).

Aquellos nombres que ilusionaron.

Juan Román Riquelme y Diego Quintana, tras la derrota del seleccionado argentino por 4 a 2 en el Preolímpico de Brasil 2000 Fuente: Reuters

Entre los planteles que en el pasado ilusionaron desde los nombres y decepcionaron en el rendimiento se destacan el del torneo de Brasil 2000 y Paraguay 1992. Londrina significó una enorme frustración para el fútbol nacional: tras perder 1-0 con Chile en la jornada final, la selección quedó al margen de los Juegos de Sydney 2000. Un Dream Team que reunía a Riquelme, Aimar, Saviola, Cambiaso, Gabriel Milito, Scaloni, Placente, Romeo, Duscher; Biagini y Bizzarri, que fueron cedidos por Atlético Madrid y Real Madrid, respectivamente. Nunca tuvo frescura ni desequilibrio, tampoco un estilo definido, algo que siempre caracterizó a los equipos dirigidos por José Pekerman, que masticaba su único fracaso en juveniles.

Más ruidoso fue el cachetazo en Paraguay 1992, donde la Argentina no se clasificó para el cuadrangular final. Alfio Basile, que venía de ganar la Copa América 1991, en Chile, tomó el timón y subió al barco a apellidos de jerarquía como Simeone, Latorre, Mohamed, Gamboa, Berizzo, Pochettino, Turu Flores, Astrada. Uruguay provocó la despedida prematura.

En Mar del Plata 1996 la Argentina logró el pasaje, aunque ser segunda por diferencia de goles de Brasil, a quien vencía 2-0 y le empató 2-2, le dejó un sabor amargo al conjunto que lideraba Passarella y alistaba a Hernán Crespo, Ariel Ortega, Pablo Rotchen, Matías Almeyda, Pablo Cavallero, Marcelo Delgado.

El campeón sin Juegos

Luis González, Carlos Tevez y Osmar Ferreyra, tres futbolistas que formaron parte del seleccionado argentino en el Preolímpico de La Serena, en 2004 Fuente: EFE - Crédito: Twitter @Argentina

Cuatro veces la Argentina fue campeón en un torneo Preolímpico: dos veces en Perú, en 1960 y 1964; Colombia 1980 y Chile 2004. La rareza es que el equipo que obtuvo el título en el mismo país donde esta noche empezará el recorrido rumbo a Tokio 2020, no participó de los Juegos Olímpicos. El empate sin goles ante los cafeteros en el último encuentro consagró a la selección que dirigía Federico Sacchi y que tenía como base a siete futbolistas de Talleres, de Córdoba -destacándose Ludueña, Bocanelli, Ocaño y Binello- y a Osvaldo Rinaldi, Daniel Sperandío, Rubén Rossi y Juan José Meza, campeones mundiales Sub 20, en Japón 1979. Debido al boicot de los países occidentales a la Unión Soviética, la Argentina no envió representación deportiva a los Juegos de Moscú 1980.