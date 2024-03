Escuchar

El primer título en juego de la temporada 2024 es la Supercopa Argentina entre River Plate, campeón de la Liga Profesional 2023, y Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa Argentina del año pasado. La final se disputará el próximo miércoles a las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se transmitirá en vivo por la plataforma digital Star+, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido. De momento, no se informó si el duelo se emitirá por algún canal de TV. En Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario con una cuota máxima de 1.98 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Pincha. El empate alcanza 3.40.

Ambos clubes atraviesan un buen presente porque en sus respectivos grupos en la Copa de la Liga Profesional están en puestos de clasificación a cuartos de final. El conjunto dirigido por Martín Demichelis es uno de los cuatro líderes de la zona A con 18 puntos gracias a cuatro alegrías y seis pardas, por lo que está invicto y es el único equipo con esa virtud en el fútbol argentino. Aun así, la figura del entrenador es algo cuestionada a raíz de que de los últimos seis duelos empató en cinco. El plantel comandado por Eduardo Domínguez, por su parte, está segundo en la B con 18 unidades producto de cinco victorias, tres igualdades y dos derrotas, ambas consecutivas frente a Platense y Sarmiento de Junín la última semana.

Si bien ninguno de los entrenadores dio indicios de la formación inicial que dispondrá, no se guardarán nada porque está en disputa un título nacional. River se ganó el derecho de competir porque conquistó de manera contundente la Liga Profesional 2023 al acumular 61 puntos en 27 jornadas. Su rendimiento superlativo, cimentado desde la eficacia en el estadio Monumental -se impuso en 12 de las 13 presentaciones- le valió consagrarse antes de que termine el fixture justamente con un triunfo 3 a 1 sobre Estudiantes. Ese fue el último encuentro que disputaron entre sí dado que esta temporada todavía no se vieron las caras.

El elenco platense, en tanto, accedió a la Supercopa Argentina al celebrar en la Copa Argentina sobre Defensa y Justicia 1 a 0 con gol de Guido Carrillo. Antes eliminó consecutivamente a Independiente de Chivilcoy, All Boys, Independiente, Huracán y Boca. Así, jugará por primera vez el trofeo que reúne a los dos campeones de la liga y la copa nacional y tendrá en frente a un rival que lo hace por quinta vez con el anhelo de conseguir su tercera estrella y superar al xeneize en el palmarés.

La última vez que River y Estudiantes se enfrentaron fue en el Monumental el día que el Millonario se consagró campeón de la Liga Profesional 2023 LA NACION/Rodrigo Néspolo

Tabla de campeones de la Supercopa Argentina

River / Boca - 2

Arsenal / Lanús / Vélez / San Lorenzo / Huracán - 1

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

El trofeo se puso en juego en nueve ocasiones porque dos veces no se disputó a raíz de la pandemia de Covid-19. La edición 2020 de la copa la deben dirimir Boca y River, pero el encuentro nunca se programó y todavía no tiene fecha prevista. En 2021 en tanto, no hubo Copa Argentina porque se utilizó el año para completar la edición 2020 de ese torneo, interrumpida a raíz del coronavirus. En ese contexto, el ganador de la Liga Profesional 2021, el Millonario, se quedó sin rival.

2022 : Boca (superó a Patronato 3 a 0).

: Boca (superó a Patronato 3 a 0). 2019 : River (goleó a Racing 5 a 0).

: River (goleó a Racing 5 a 0). 2018 : Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0).

: Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0). 2017 : River (derrotó a Boca 2 a 0).

: River (derrotó a Boca 2 a 0). 2016 : Lanús (venció a River 3 a 0).

: Lanús (venció a River 3 a 0). 2015 : San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0).

: San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0). 2014 : Huracán (le ganó a River 1 a 0).

: Huracán (le ganó a River 1 a 0). 2013 : Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0).

: Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0). 2012: Arsenal (venció a Boca por penales tras empatar 0 a 0).