Prestianni, en el ojo de la tormenta: tras su descargo sobre el incidente con Vinícius Jr., nadie parecer creerle

Quedó expuesto y es el centro de las críticas. Se defendió con un posteo en redes sociales, su club, Benfica hizo circular un video en el que pretende demostrar que no son reales las acusaciones sobre él. Sin embargo, nadie parece creerle a Gianluca Prestianni, que fue acusado por Vinícius Jr. de haberle proferido palabras racistas durante el duelo entre Real Madrid y el club portugués por la Champions League. Las reacciones en contra del futbolista argentino resultaron contundentes y hasta uno de los medios prestigiosos de Portugal dejó expuesto al exjugador de Vélez. La UEFA ya tomó cartas en el asunto y en un breve comunicado anunció que inició una investigación al respecto.

“El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empezó a hablar mal, dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché. Este jugador, para mí, no merece jugar nunca más la Champions. Hay que hacer algo", dijo Kylian Mbappé tras el partido. De la misma manera que en CBS Sports, apareció en escena el exfutbolista Thierry Henry, devenido figura de la televisón, que calificó con dureza al argentino: “Gianluca Prestianni, dinos que dijiste. Sé un hombre. ¿Por qué te cubres la boca con la camiseta? ¿Es porque hace frío? Veamos qué hombre es Prestianni, porque se cubrió la cara, no puede decir que no dijo nada. Es un cobarde”. Y agregó: “Me siento identificado con lo que está pasando Vinícius Jr. A veces te sientes solo porque será tu palabra contra la suya".

Más exjugadores criticaron a Prestianni, como es el caso de Clarence Seedorf, que en Prime Video Sport UK dijo: “Creo que el hecho de que Vini esté pasando por muchos años una mala situación en España no se puede ocultar… Tenemos que dejar claro que no hay justificación para el abuso racista: no hay espacio para ello”.

Otro exfutbolista, Wesley Sneijder, en Ziggo Sport, también se refirió al cruce entre el jugador argentino y el brasileño: “Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinícius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca… ¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando mono a los negros!... Ah y algo más… ¡Prestianni tiene compañeros negros! ¿En qué estarán pensando?”.

"Veamos qué tan hombre es Prestianni. Dinos qué dijiste, seguro que dijiste algo. ¿Por qué te tapaste la nariz? ¿Estabas resfriado?".



El principal sitio deportivo de Portugal, A Bola, también puso un manto de sombras ante lo ocurrido en el Estádio da Luz. “La acusación contra el argentino es grave y real, Mbappé afirmó además que el supuesto insulto se repitió cinco veces, y la sospecha aumenta por un gesto de ocultación que se ha vuelto común en los campos de juego -afirma en su columna el periodista Luís Pedro Ferreira-. A falta de pruebas concretas, la verdad se verá en función del color por el que se torne y de a quién se crea, con unos argumentando la espontaneidad y vehemencia de la protesta de Vinícius y otros recordando episodios pasados del brasileño. Sólo Prestianni y Vinícius saben con certeza lo que dijo y lo que oyó, pero el argentino ya no se librará [al menos, habrá que ver qué hace la UEFA] de la sospecha y el episodio le acompañará toda su carrera, al igual que la de Vinícius Jr que ya está marcada por situaciones de este tipo".

Hasta una leyenda de Benfica, Luisao, defendió a Vinicius en toda esta historia y respondió al descargo que hizo el argentino: “Esta camiseta es muy grande, amo al Benfica; es mi segunda piel, hay que ser digno para vestir la camiseta sagrada, este texto [las excusas de Prestianni] lo empeora porque es mentira... El fútbol se gana con garra, con espíritu de lucha... Fue racista, SÍ, y me avergüenzo de ello".

Y continuó: “Defiendo al club y tengo experiencia, sé de lo que hablo. No juzgo a nadie. Sólo digo que Benfica es demasiado grande para involucrarse en esto, sea cierto o no. Aunque, por experiencia, sé la verdad".

Discurso unificado en Madrid

Además de las citadas frases de Mbappé, los futbolistas de Real Madrid hicieron causa común para defender a su compañero. Aurelien Tchouaméni dijo: “La verdad es que eso no puede pasar. Nos han dicho que el chico le ha dicho ‘mono’ con la camiseta tapándose la boca. Luego él dice que no dijo nada, que dijo ‘maricones’, pero da igual. Hemos hablado como equipo y Vini nos dijo que teníamos que seguir jugando. No sé qué decir".

También Federico Valverde tuvo unas palabras en defensa de Vinicius: “No se sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros de cerca han escuchando algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinicius uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no pueda registrar eso...”. De la misma manera que el entrenador de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró: “No podemos permitir que estas cosas pasen en un campo de fútbol”.

La situación se amplificó de tal manera que Jamie Carragher fue muy crítico con las declaraciones de Mourinho, que acusaba a Vinicius de provocar a todo el estadio su gol: “Cualquiera puede celebrar como quiera y Vinícius no debe recibir ataques raciales. Parece un poco hipócrita que, viniendo de Mourinho, sea un hombre que ha celebrado y posiblemente antagonizado a sus rivales más que cualquier otro entrenador en el pasado. Recuerdo a Mourinho, en una final de copa contra Liverpool, cuando Chelsea marcó un gol al final, diciendo a los aficionados de Liverpool que se callaran”.

En un video publicado por él mismo, Rio Ferdinand, exdefensor de Manchester United, también fue lapidario con Prestianni, aunque utilizó la ironía. “La culpa es de Vinícius Jr. No debería celebrar así. Él mismo se lo ha buscado. No puedo creer que celebre así, no debería hacerlo, por eso la gente habla de él. Por eso recibe este tipo de trato, por eso la gente no le quiere”, comenzó, en claro tono sarcástico. Y continuó: “Vamos... ¿cómo es posible que sigamos aquí sentados hablando de racismo cuando se intenta justificar que alguien diga algo racista? Porque la culpa es de Vini. Si Vini no hubiera hecho eso, el chico no habría dicho eso. No lo acepto, no podemos aceptarlo. El fútbol se llama el deporte rey porque es un deporte bonito, pero este tipo de basura es un gran retroceso. Las autoridades tienen que ser más estrictas con estas cosas».

“Tienes a un gran jugador que marcó un gol, que se fue enfadado del estadio, sí, pero la gente en general quedó impresionada, y todo se arruinó por el comportamiento de un individuo estúpido“, concluyó.