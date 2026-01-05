Principales partidos del Mundial 2026: estos son los mejores cruces de la primera ronda

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el primero de la historia con 48 seleccionados, los cuáles al ser divididos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno las potencias quedaron más dispersas y en la etapa inicial, que constará de 72 encuentros, solo nueve de ellos se roban la atención del planeta.

El primer cotejo atractivo será el inaugural entre México y Sudáfrica, programado el jueves 11 de junio a las 16 (hora argentina) en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Aunque se trata de dos combinados que no están entre los favoritos al título ni tienen una rica historia en la Copa del Mundo, el hecho de que sea el juego con el que se abrirá el torneo después de la ceremonia de apertura, genera una gran expectativa. Ambos equipos ya tienen experiencia en eso porque se enfrentaron en el primer cotejo de Sudáfrica 2010.

La selección de México protagonizará el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica en el estadio Azteca

El siguiente partido será el de Brasil vs. Marruecos, el máximo ganador de la historia con cinco títulos y Carlo Ancelotti como entrenador frente a la sorpresa de Qatar 2022, donde logró el cuarto puesto. Será el sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Un día después, Países Bajos y Japón se verán las caras desde las 17 en el AT&T Stadium de Dallas mientras que el día 17, en el mismo escenario, habrá un choque entre dos gigantes de Europa como Inglaterra y Croacia. Los ingleses están entre los favoritos al título mientras que los balcánicos fueron subcampeones en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022.

La selección de Croacia jugó los siete partidos en los últimos dos Mundiales SAVO PRELEVIC� - AFP�

Si Italia accede al Mundial a través del repechaje A de la UEFA, el 18 de junio enfrentará a Suiza, un seleccionado que siempre incomoda a sus rivales en las citas ecuménicas. Dos jornadas después, Alemania medirá fuerzas con Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto.

El viernes 26 de junio será el día de mejor actividad. A las 16 en el Gillette Stadium de Boston, la Noruega de Erling Haaland chocará con la Francia de Kylian Mbappé. A las 21, en el estadio Akron de Guadalajara, se jugará Uruguay vs. España y podrían definir el rival de la selección argentina en 16avos de final.

Por último, el 27 de junio Colombia y Portugal disputarán en el Hard Rock Stadium de Miami el último juego de más atracción de la primera etapa del Mundial 2026.

Noruega, con Erling Haaland, apunta a ser protagonista en el Mundial 2026 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Mejores partidos de la primera etapa del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

– Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

– Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas. Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas. Suiza vs. UEFA A (si clasifica Italia) – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

– Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

– Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto. Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

– Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara. Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

– Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston. Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.