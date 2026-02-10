Argentinos Juniors vs. River Plate, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Argentinos Juniors y River se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos necesitan recuperarse y volver a sumar de a tres tras sendas derrotas. El encuentro está programado para las 21.15 (horario argentino) en el estadio Diego Armando Maradona, con televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Bicho, que viene de perder 2 a 1 con Racing como visitante, suma apenas cinco puntos y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. El Millonario, por su parte, está cuarto en la clasificación general con siete unidades (dos victorias, una igualdad y una caída). En la última jornada fue goleado 4 a 1 por Tigre en el estadio Monumental.

River sufrió una goleada histórica ante Tigre como local: fue 4 a 1, por la fecha 4 del Apertura 2026 MARCOS BRINDICCI

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de mayo de 2024, en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Argentinos se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Alan Lescano. El último triunfo de River ante el club del barrio porteño de La Paternal fue el 12 de febrero de 2023, cuando ganó por 2 a 1 en el Monumental gracias a las anotaciones de Miguel Borja y Esequiel Barco (Kevin Mac Allister puso en ventaja parcial al visitante).

Argentinos Juniors vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Jueves 12 de febrero.

: Jueves 12 de febrero. Hora : 21.15.

: 21.15. Estadio : Diego Armando Maradona.

: Diego Armando Maradona. Árbitro: A confirmar.

Argentinos Juniors vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.15 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.39 contra los 3.36 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.