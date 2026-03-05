Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026

Boca Juniors se puso al día en el Torneo Apertura 2026 con un contundente triunfo sobre Lanús 3 a 0 en la Fortaleza, por la séptima fecha del Grupo A; y su próxima presentación será en el clásico ante San Lorenzo en la Bombonera, correspondiente a la jornada número 10.

El partido se disputará el miércoles 11 de marzo a las 19.45 con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Tanto para el xeneize como para el Ciclón el cotejo entre sí serán el próximo que disputarán porque la novena fecha, programada inicialmente para este fin de semana, se postergó por el paro que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF) realizarán entre el 5 y 8 de marzo en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, están acusados de evasión fiscal y retención de aportes y fueron citados a declaración indagatoria.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, tras el triunfo sobre el Granate, escaló del noveno al sexto puesto la tabla de posiciones con 12 unidades producto de tres victorias, cuatro empates y dos caídas. Antes del cotejo el foco estaba puesto en el funcionamiento del equipo y la continuidad del DT pendía de una inmediata recuperación, algo que consiguió frente a un rival importante que llegó como reciente campeón de la Recopa Sudamericana sobre Flamengo.

El elenco de Damián Ayude, en tanto, se ubica séptimo con 12 unidades gracias a tres triunfos, tres pardas y dos derrotas. Hace cuatro partidos que no cae y, aun con un plantel limitado por la crisis institucional y financiera que atraviesa la institución, se las ingenia para ser competitivo. De hecho, esta temporada jugará la Copa Sudamericana y, en ese contexto, necesita sumar en el Apertura para tener cierto margen cuando arranque el certamen internacional y tenga doble competencia.

Boca y San Lorenzo no se enfrentan desde el 18 de agosto de 2024, cuando se vieron las caras por la undécima fecha de la Liga Profesional de ese año y ganó el xeneize 3 a 2 como local en la Bombonera. El conjunto dirigido por entonces por Leandro Romagnoli comenzó ganando por un penal convertido por Andrés Vombergar. El anfitrión, tras un mal primer tiempo, reaccionó rápido en el complemento y revirtió el resultado con festejos de Milton Giménez y Marcelo Saracchi. Sobre el final Miguel Merentiel le dio tranquilidad al plantel de Diego Martínez que, en el adicionado, sufrió otra conquista de su rival a través de un penal de Iván Leguizamón tras una infracción de Saracchi, quien fue expulsado por el árbitro Pablo Echavarría.

El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.

El historial de Boca vs. San Lorenzo

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 213 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 52 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

203 duelos fueron por ligas nacionales: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 74 y hubo 51 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.

Cinco cotejos fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.

Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.

La última vez que se enfrentaron Boca y San Lorenzo jugaron un partidazo en la Bombonera y ganó el local 3 a 2 Manuel Cortina

Últimos cinco partidos entre sí

Liga Profesional 2024 - Fecha 11: Boca 3-2 San Lorenzo (Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel -B-; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p- -SL-).

(Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel -B-; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p- -SL-). Copa de la Liga Profesional 2024 - Fecha 12: Boca 2-1 San Lorenzo (Edinson Cavani y Miguel Merentiel -B- y Adam Bareiro -SL-).

(Edinson Cavani y Miguel Merentiel -B- y Adam Bareiro -SL-). Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 12: San Lorenzo 1-1 Boca (Adam Bareiro -SL- y Miguel Merentiel -B-).

(Adam Bareiro -SL- y Miguel Merentiel -B-). Liga Profesional 2023 - Fecha 11: San Lorenzo 1-0 Boca (Guillermo Fernández e/c -SL-).

(Guillermo Fernández e/c -SL-). Liga Profesional 2022 - Fecha 7: San Lorenzo 2-1 Boca (Agustín Giay y Ádam Bareiro -SL-; Marcos Rojo -B-)