Próximo partido de River: cuándo juega, tras la caída ante Argentinos Juniors

River estiró su crisis. El mal momento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo parece no tener fin. Cuando comienza a levantar cabeza y encadena algunos partidos positivos, como pasó al comienzo del Torneo Apertura 2026, llega un baldazo de agua fría y vuelve a foja cero. La goleada sufrida ante Tigre por 4 a 1 como local en la fecha 4, hizo que el DT mueva piezas para el partido de este jueves frente a Argentinos Juniors, pero no fue suficiente y volvió a perder, esta vez por 1 a 0. Dos derrotas consecutivas y un panorama complejo de cara al próximo partido, que será el martes 17 de febrero frente a Club Ciudad de Bolívar, por los 32vos de final de la Copa Argentina.

“Ya no podemos perder más. Es difícil. Dimos ventaja y nos cobraron. Este no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros dentro del juego. No hay más palabras“, aseguró Juan Fernando Quintero, capitán del Millonario ante la ausencia de Franco Armani por lesión, tras la caída ante el Bicho en La Paternal. River no tiene juego, gol, ni rebeldía: perdió los últimos diez partidos en los que el rival convirtió el 1 a 0. Y lleva 12 derrotas en los 18 compromisos más recientes. Una racha que deja en evidencia el presente -desde hace varios meses- del equipo de Núñez.

PICANTE LA CHARLA DE REFERENTES. Luego de la derrota 1-0 de River ante Argentinos en La Paternal, Cachete Montiel se fue RE CALIENTE del campo de juego y algo le dijo al oído a Juanfer... pic.twitter.com/KfriBPMaVS — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026

Está obligado a cambiar la cara. Más aún sabiendo que su siguiente rival es de una jerarquía considerablemente menor. El año pasado, incluso, ya lo derrotó por 2 a 0 y en el mismo contexto: la primera ronda de la Copa Argentina. En ese momento también había dudas con respecto al funcionamiento del equipo, nada diferente a lo que ocurre en la actualidad.

River venció a Ciudad de Bolívar por 2 a 0 en los 32vos de final de la Copa Argentina 2025 Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

El ganador de este enfrentamiento avanzará a los 16avos de final y se medirá contra el vencedor del choque entre Aldosivi y San Miguel, otro partido programado para el mismo 17 de febrero. Más adelante en el cuadro, los octavos de final podrían emparejar a River, siempre y cuando avance, con Independiente Rivadavia, el actual campeón defensor, lo que implicaría un encuentro de alta exigencia.

El único de los “cinco grandes” con el que el Millonario comparte su lado del cuadro es Independiente, con el que podría cruzarse recién en cuartos de final. A Boca, Racing y San Lorenzo únicamente podría enfrentarlos en una hipotética final. Sin embargo, para llegar al partido definitorio, deberá mejorar considerablemente, ya que en la Copa Argentina las sorpresas son una constante.