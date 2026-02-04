River en la Copa Argentina 2026: rival y cuándo juega por la primera ronda

River comenzó el 2026 con una imagen diferente a la que mostró durante todo el año pasado. Con pasajes de buen fútbol y una actitud, por momentos, casi avasallante, los dirigidos por Marcelo Gallardo ya comienzan a sacar a flote la intención de cambiar de página. Tras un buen inicio en el Torneo Clausura, con siete de nueve puntos posibles conseguidos, intentará encadenar una racha de resultados positivos en las próximas semanas en las que, entre otras cosas, debutará en la Copa Argentina el 17 de febrero.

Su rival en los 32vos de final del certamen más federal del país será Ciudad Bolívar, mismo oponente al que se enfrentó en su debut en la última edición. En aquella oportunidad, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.

Un dato no menor es que River es el club con mejores resultados en la primera ronda de la Copa Argentina: ganó los 11 partidos que disputó hasta el momento, con 36 goles a favor y ninguno en contra.

El ganador de este cruce avanzará a 16vos de final y se verá las caras con Aldosivi o San Miguel, que también jugarán entre sí el 17 de febrero. Si River avanza, en octavos podría enfrentarse a Independiente Rivadavia, campeón en ejercicio. En cuartos, en tanto, un posible rival sería Independiente, el único de los “cinco grandes” con el que comparte lado en el cuadro.

Aldosivi podría ser el rival de River, en caso de avanzar, en los 16vos de final de la Copa Argentina 2026 Mauro Rizzi

El club de Núñez y Boca, su eterno rival, están ubicados en lados opuestos del cuadro, por lo que solo podrán enfrentarse en una hipotética final. Para ello, sin embargo, cada uno debe ganar los cinco partidos de las etapas previas, comenzando por Ciudad Bolívar en el caso del Millonario y por Gimnasia de Chivilcoy por el lado del xeneize.

Mercado de pases de River

Altas : Aníbal Moreno (Palmeiras), Fausto Vera (a préstamo desde Atlético Mineiro), Matías Viña (a préstamo desde Flamengo) y Kendry Páez (a préstamo desde Chelsea).

: Aníbal Moreno (Palmeiras), Fausto Vera (a préstamo desde Atlético Mineiro), Matías Viña (a préstamo desde Flamengo) y Kendry Páez (a préstamo desde Chelsea). Bajas: Ignacio ‘Nacho’ Fernández (Gimnasia de La Plata), Miguel Borja (Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos), Gonzalo ‘Pity’ Martínez (Tigre), Milton Casco (Atlético Nacional), Enzo Pérez (Argentinos Juniors), Sebastián Boselli (a préstamo a Getafe) y Bautista Dadín (a préstamo a Independiente Rivadavia).

Aníbal Moreno y Fausto Vera son dos de los nuevos refuerzos de River para este 2026

Tabla de campeones de la Copa Argentina