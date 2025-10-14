Argentina vs. Puerto Rico, en vivo: cómo ver online el amistoso internacional

Este martes, desde las 20 (horario argentino), la selección argentina y Puerto Rico se enfrentan en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de octubre. El encuentro se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo albiceleste viene de derrotar a Venezuela por 1 a 0 con un gol de Giovani Lo Celso la semana pasada, en un encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Para el compromiso venidero, el DT Lionel Scaloni buscará darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. En ese contexto, también habrá tres debuts: José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero tendrían sus estrenos con la camiseta albiceleste, según afirmó el propio entrenador.

Lionel Scaloni confirmó que habrá varios debuts en el amistosos frente a Puerto Rico de este martes LUIS ROBAYO� - AFP�

Los boricuas, por su parte, no juegan desde el 10 de junio pasado, cuando vencieron a San Vicente y Granadinas por 2 a 1 en un compromiso correspondiente a la última fecha de la segunda ronda del Grupo F de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo a la Copa del Mundo del año próximo. Los tantos de aquella victoria fueron convertidos por Leandro Antonetti -el jugador más valioso del plantel con una cotización de €300.000 según Transfermarkt- y Steven Echevarria.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. La Argentina se enfrentó a rivales de la Concacaf en 73 oportunidades, con un saldo de 52 victorias, 15 empates y apenas seis derrotas.

Argentina vs. Puerto Rico: cómo ver online

El amistoso se disputa este martes en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TyC Sports Play.

MiTelefe.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.02 contra los 79.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Puerto Rico. El empate, por su parte, cotiza cerca de 27.94.

La selección argentina corre con amplia ventaja para celebrar el triunfo en el encuentro ante el conjunto boricua Rich Storry - Getty Images North America

Posibles formaciones