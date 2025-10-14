¿Juega Lionel Messi? Esto es todo lo que se sabe sobre la presencia del 10 para el partido ante Puerto Rico

La gira de la selección argentina por Estados Unidos, en el marco de la fecha de octubre de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales, fue, cuanto menos, desprolija en cuanto a la situación de Lionel Messi, quien entre medio de la concentración se reincoporó a su equipo, Inter Miami, para jugar frente a Atlanta United por la Major League Soccer (MLS) y regresó al plantel albiceleste de cara al amistoso contra Puerto Rico de este martes a las 20 en el Chase Stadium.

La estadía de la albiceleste en Miami y la cancelación del viaje a Chicago para enfrentar a los puertorriqueños más la posterior confirmación de que el encuentro se iba a disputar en la Florida, le permitieron al capitán no salirse de su rutina. Así, entrenó con el equipo campeón del mundo antes del choque con la Vinotinto, pero no fue parte de los convocados. El rosarino siguió el partido en uno de los palcos del Hard Rock Stadium y, horas después, se sumó a Las Garzas para competir en la MLS, donde brilló con un doblete en el triunfo 4 a 1 del elenco comandado por Javier Mascherano.

“Lo vi jugar el sábado, como la mayoría acá. Terminó bien”, esbozó el entrenado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso con los centroamericanos. El DT no entró en polémica por la licencia que tuvo el ‘10′ y, acto seguido, aseveró que va a jugar: “Si está en condiciones, va a jugar. Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuántos”.

Lo cierto es que Messi jugará ante Puerto Rico, rival al que nunca enfrentó con la camiseta albiceleste y al que intentará anotarle. Es probable que sea titular y comparta la ofensiva con José Manuel López, el delantero que brilla en Palmeiras y tendrá su primera oportunidad vestido de celeste y blanco.

Lionel Messi, tras jugar con Inter Miami, se reincorporó a la selección argentina

El resto de los jugadores que se perfilan para ser de la partida son Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco; los defensores Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás González, a quien Scaloni probará en el lateral izquierdo; y los volantes Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso.

La intención del DT es darle minutos a todos los citados para la gira por Estados Unidos y, en ese contexto, también debutarán el defensor Lautaro Rivero y el mediocampista Aníbal Moreno. Ambos ingresarán desde el banco de suplentes con, muy probablemente, alguno de los arqueros (Gerónimo Rulli, Walter Benítez o Facundo Cambeses).

El anhelo del pueblo argentino es que Messi dispute el próximo Mundial, lo que lo convertiría en el único futbolista de la historia con seis torneos. Para ello, la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) anhela que desande el camino junto al equipo y que llegue motivado y en condiciones físicas, a sus 38 años.

Luego de la fecha FIFA de octubre, el plantel albiceleste afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.

Lionel Scaloni evitó entrar en polémica por Lionel Messi, quien jugó para Inter Miami en medio de la fecha de la FIFA Manuel Cortina - LA NACION

Ya en 2026, la Argentina se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España muy probablemente el día 28 en el estadio Lusail de Qatar. El trofeo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial.

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026