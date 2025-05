PSG, finalista de la Champions League cuando pocos lo imaginaban, con menos estrellas y más equipo

A menos de un año de la fría partida de Kylian Mbappé, y cuando todavía no se cumplieron dos de las salidas por la puerta de atrás de Neymar y Lionel Messi, figuras con las que no consiguió conquistar Europa, Paris Saint Germain quedó a un paso de la gloria en la Champions League con una fórmula diferente. Con un equipo que, por primera vez, depende tanto de la impronta y el carácter positivo de un entrenador (Luis Enrique) como del sentido colectivo, donde también hay espacio para individualidades que fueron importantes en la campaña para llegar a la final, como Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Vitinha, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

En su casa, en un ambiente festivo y de constante aliento, PSG completó el trabajo que había empezado en el Emirates Stadium. Otro triunfo frente a Arsenal, esta vez por 2-1, para citarse por la gloria del título el 31 de mes frente a Inter, en el Allianz Arena de Munich.

Hakimi y Ruiz, los autores de los goles ante Arsenal Aurelien Morissard - AP

PSG, representante de una liga francesa que domina con puño de hierro, casi sin oposición, con el riesgo que eso implica de crearse una realidad ficticia cuando sale a medirse con las potencias del continente, puso en fila y fue volteando a los ilustres procedentes de la afamada y ponderada Premier League. Ya en la Liguilla de 36 equipos había vencido a Manchester City, en un choque que fue poco menos que una eliminatoria por la situación comprometida en que estaban los dos. Llegados los play-offs, mandó a la banquina a Liverpool, reciente campeón de la Premier, al ascendente Aston Villa de Dibu Martínez y, por último, a este Arsenal que está en la conversación de todos los títulos que disputa, aunque no suele quedarse con la última palabra.

Si llegó tan lejos, PSG tiene algo. Luis Enrique, que venía de un fracaso sonoro con España en el Mundial 2022, siguió creyendo en su libreto y personalidad expansiva: inculcó atrevimiento y gusto por la pelota. Los dueños qataríes se desprendieron de figuras con millonarios contratos como Mbappé, Messi y Neymar, pero eso no significa que hayan dejado de invertir en refuerzos de segunda línea, con proyección y hambre de gloria. Pagó 70 millones de euros por Kvaratskhelia, figura del primer scudetto de Napoli post Maradona; 60 millones por el laborioso volante João Neves; 50 millones por el joven delantero Désiré Doué, y 40 millones por el zaguero ecuatoriano William Pacho, que se había curtido en la Bundesliga. El balance entre compras y ventas dio un saldo en rojo de 110 millones. PSG no dejó de invertir fuerte en el mercado, solo cambió el criterio para reforzarse: más jugadores complementarios y menos apellidos rutilantes. Y el poder a Luis Enrique en el vestuario.

Lo más destacado de PSG 2 - Arsenal 1

Había dicho Luis Enrique en el día previo que las revanchas no se parecen en nada a las idas porque ya hay un resultado que las condiciona y ejerce una influencia insoslayable. Eso se notó en el comienzo del partido en el Parque de los Príncipes: PSG no fue el equipo que intenta dominar desde la posesión y circulación de la pelota, seguramente porque el 1-0 a Londres, aunque sea de manera inconsciente, le activó un sentido de protección, de repliegue sobre su campo. Una postura infrecuente, también determinada por la presión alta y la búsqueda agresiva de Arsenal, obligado a revertir la historia.

Vitinha y João Neves, acostumbrados a llevar el timón y marcar el pulso de los desarrollos, se vieron encajonados, achicando espacios cerca de sus defensores. Arsenal se organizaba alrededor del pase y la conducción de Odegaard, con las subidas de Timber para apoyar a Saka y con Partey subiendo la línea de presión hasta tres cuartos de cancha.

Los primeros 15 minutos fueron todos de Arsenal. PSG era desbordado y se sostenía en Donnarumma, el arquero que sigue despejando todas las sospechas que había sobre su rendimiento. Decisivo ante Liverpool y Aston Villa, el italiano evitó que su equipo se metiera prematuramente en problemas al evitar el gol ante Martinelli -remate casi en el área- y un zurdazo de Odergaard. Arsenal ya había tenido una ocasión a los dos minutos, con un cabezazo de Rice -le ganó en el salto a Marquinhos- que salió desviado.

Donnarumma sale a despejar con los puños entre Timber y Merino; el arquero italiano fue una de las figuras de PSG THOMAS SAMSON - AFP

En el cuarto de hora inicial, Arsenal contabilizaba cuatro disparos al arco contra ninguno del rival. La serie parecía abierta, con la sorpresa de la suplencia del goleador Dembélé (ocho tantos y tres asistencias en la Champions). A PSG, además de resistir, le quedaba el recurso del contraataque, vía por la que empezó a preocupar a Arsenal, con un remate en un poste de Kvaratskhelia.

Exigido en defensa, Arsenal no se mostró seguro. Raya debió aparecer ante Doué para cubrir un error de Saliba. Arsenal no había aprovechado su momento y sí lo hizo el finalista a partir del rechazo de un centro que tomó Fabián Ruiz, que hizo pasar de largo a Martinelli con un control de pecho para definir con un zurdazo. “Tuvimos que defender. No fue el partido que queríamos. La primera parte me resultó dolorosa”, reconoció Luis Enrique.

El zurdazo de Fabián Ruiz se transformará en el 1-0 de Paris Saint Germain FRANCK FIFE - AFP

En el segundo tiempo volvió a surgir Donnarumma para despejar la pesada carga aérea de Arsenal y un remate al ángulo de Saka. PSG disponía de espacios para contraatacar, un escenario ideal para la larga zancada de Hakimi, que junto con Dumfries es el lateral con más injerencia ofensiva de la Champions. El marroquí provocó el penal que Raya le atajó a Vitinha, y tres minutos después trajo tranquilidad con un remate cruzado desde la frontal del área para el 2-0. Tres goles y cinco asistencias acumula en la Champions Hakimi, que dispuso de más libertad cuando ingresó Lucas Hernández para armar una línea de tres zagueros.

Falló Marquinhos -se dejó caer sin que hubiera foul- y enseguida descontó Arsenal con Bukayo Saka, que minutos después tuvo el 2-2 con todo el arco a su disposición. No era el día de Arsenal, sí el de PSG, que juega y también tiene a Kvaratskhelia y Hernández festejando oportunos cruces defensivos como si fueran goles.

PSG disputará la segunda final de su historia, tras la que perdió 1-0 en 2020 ante Bayern Munich. De aquella formación permanece entre los titulares Marquinhos. Otros dos los encontramos en nuestro fútbol (Navas y Ander Herrera). Ya no están los argentinos de cinco años atrás (Paredes, Di María e Icardi). Mbappé cumplió su sueño de ir a Real Madrid. Es otro PSG, por el que pocos hubieran apostado que llegaría la final de la Champions. Y ahora no habría que sorprenderse tanto si termina levantando la Orejona.