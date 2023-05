PSG: “¡No toquen a Messi!”, la furiosa defensa de Antoine Kombouaré, DT de Nantes, por los insultos de los hinchas parisinos

escuchar

Lionel Messi fue bajado a tierra. Acostumbrado a ser venerado e indiscutido en todos los lugares donde estuvo, particularmente después de ganar la Copa del Mundo en la selección argentina, en París recibió por primera vez en mucho tiempo el rechazo de un grupo de hinchas, que lo critica severamente por el presente y las expectativas de PSG. Su viaje a Arabia Saudita luego de una caída ante Lorient (3-1) en la Ligue 1 fue una falta tan grave que el club lo suspendió por dos semanas, el Collectif Ultras Paris –la barra brava– lo insultó en una serie de sonoras protestas y el rosarino debió terminó pidiendo perdón públicamente.

No obstante, no todos en Francia se manifestaron en contra de lo hecho por Messi. Así como en el pasado figuras como Thierry Henry, Emmanuel Petit y Arsène Wenger lamentaron las faltas de respeto a las que estaba sujeto, el número 30 recibió este viernes un enfático respaldo del DT de Nantes, Antoine Kombouaré: “¡No toquen a Messi! ¿Hablo francés o qué? Me da igual lo que pase sobre el terreno de juego, los problemas son de PSG. Yo amo a Messi, amo cómo juega. No se toca a Messi, ¿está claro?”, vociferó en una conferencia de prensa el entrenador nacido en Nueva Caledonia.

"Es vergonzoso lo que está pasando. Estoy súper feliz de que se vaya, no nos lo merecemos". Antoine Kombouaré, entrenador de Nantes, habló del momento de Leo Messi en el conjunto parisino y defendió al mejor del mundo de las críticas.



No se quedó en eso quien ganó la última Copa de Francia. “Después de todo es un problema de PSG, de Christophe Galtier, no es un problema mío. ¿Saben cuál es mi problema? Yo soy un enamorado del juego, y un enamorado de Messi. Lo amo y jamás lo criticaré”, sostuvo Kombouare, y remató: “Todas las críticas en torno a Messi son muy duras. Es vergonzoso lo que está pasando. Y lo mejor que va a pasar es que va a irse. Estoy muy feliz de que se vaya. No lo merecemos”.

Después de advertir que la gestión de la escapada de Messi a Arabia no era de su competencia, Kombouaré replicó contra las críticas al rendimiento del astro argentino sobre el césped. “Si yo tuviera a Messi le diría: «Quedate adelante, no corras nunca, no defiendas nunca. Si te damos la pelota, quiero verte jugar, divertirte, brillar». Pero ésa es mi opinión de apasionado del juego”, expresó.

Kombouaré fue campeón de la última edición de la Copa de Francia con su actual equipo, Nantes Stefano Guidi - Getty Images Europe

Kombouaré tiene autoridad para hablar de la situación del conjunto parisino, porque estuvo intrínsecamente ligado a él durante décadas. Como jugador estuvo cinco años en el Parque de los Príncipes, en el centro de la defensa, período en el que ganó cuatro trofeos, incluido el de la liga 1993/94. Después de su retiro, sucedido en 1999, dirigió al conjunto B durante cuatro años, y más tarde regresó como director técnico del primer equipo, en 2009.

Tan vinculado está Kombouaré con Paris Saint-Germain que declaró algo anormal entre los entrenadores. “Es el club de mi corazón”, reveló. Al inicio de su tercer año en el banco de suplentes de París, a mediados de 2011, PSG fue adquirido por el fondo Qatar Sports Investments (QSI), liderado por Nasser Al-Khelaïfi, que designó como director deportivo a otro ex jugador, el brasileño Leonardo. Las tensiones entre el dirigente y el director técnico se hicieron palpables desde el principio, especialmente después de las eliminaciones temprana en la Copa de Francia y la Europa League.

Leonardo tomó la decisión de despedir a Kombouaré en 2011, a mitad de temporada; luego perderían la Ligue 1 a manos de Montpellier AFP

Aun así, Kombouaré se mantuvo durante la mayor parte de la campaña en la cima de la Ligue 1, pero eso no fue suficiente para que mantuviera su trabajo: fue despedido el 30 de diciembre de 2011, y rápidamente reemplazado por un colega mucho más prestigioso, Carlo Ancelotti. Diez años más tarde, el entrenador recordó ese período con severas críticas a Leonardo. “Estaba muy decepcionado, porque estaba líder con seis puntos de ventaja. Esos seis meses con Leonardo fueron complicados, a veces se ponían picantes. Todos los días los periodistas me preguntaban por Ancelotti, y cuando le preguntaba a Leonardo él me decía que no, que Ancelotti no iba a ir”, aseguró ante el medio Pierrot Le Foot.

Y a pesar del cambio de DT y de las llegadas de figuras, como Maxwell, Alex y Thiago Motta, las cosas no saldrían en la primera temporada como planeaba QSI. Marginado de todas las copas, PSG no logró mantener la ventaja en la liga y terminó segundo, detrás de un histórico Montpellier liderado por Olivier Giroud. Hasta hoy, la 2011/12 sigue siendo la última temporada en que el equipo de la capital francesa no ganó ningún título de campeón, pero la campaña actual, en la que tiene a Olympique, de Marsella, a 5 puntos de la cúspide, amenaza con la reaparición de aquel fantasma.

