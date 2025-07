PSG vs. Bayern Munich: resumen, goles y resultado del partido del Mundial de Clubes 2025

Paris Saint Germain (PSG) está en las semifinales del Mundial de Clubes 2025. El mejor equipo del mundo en la actualidad, reciente campeón de la UEFA Champions League, derrotó a Bayern Munich por 2 a 0 y ya está entre los cuatro mejores del certamen ecuménico. Los goles del combinado parisino, que terminó con nueve jugadores en cancha por las expulsiones del ecuatoriano Willian Pacho y el francés Lucas Hernández, fueron convertidos por Desiré Doué y Ousmane Dembélé.

El mano a mano entre gigantes europeos, el más aclamado de cuartos de final, no decepcionó. Fue de ida y vuelta, con situaciones de peligro para ambos equipos, goles, grandes jugadas, una desafortunada lesión de gravedad y dos expulsados. Dos de los grandes candidatos al título en la previa del certamen disputaron una especie de final anticipada que, finalmente, quedó en manos del favorito. Ahora espera por Real Madrid o Borussia Dortmund, que dirimirán el último boleto a las semifinales del torneo más importante del año.

En un partido trabado, PSG cumplió con su condición de favorito y eliminó a Bayern Munich ap - AP

Durante el primer tiempo, los alemanes fueron mejores. Con un PSG impreciso y con bajo ritmo de juego, lograron llevar peligro al arco defendido por Gianluigi Donnarumma en varias ocasiones. Contuvo remates de Doué y Jamal Musiala para mantener el arco en cero durante toda la primera mitad, aunque no logró evitar un cabezazo de Dayot Upamecano que se metió dentro de los tres palos pero fue anulado por posición adelantada.

A los 45’ Musiala, la gran joya y uno de los valores altos del Bayern hasta el momento, tuvo que ser reemplazado por una escalofriante lesión que dejó perplejo al arquero italiano del equipo rival, quien vio muy de cerca el nivel de gravedad del golpe. La repetición de la jugada desafortunada mostró claramente cómo la pierna izquierda del joven quedó enganchada debajo del cuerpo de Donnarumma. Hasta el momento no se anunció de manera oficial el tipo de lesión, pero está claro que tendrá varios meses de recuperación.

¡UNA DE LAS IMÁGENES MÁS TRISTES DEL MUNDIAL! 🥺



DONNARUMMA LLORANDO TRAS LA GRAVE LESIÓN DE MUSIALA 💔@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/YNqioByhDX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

En la segunda mitad, Michael Olise y Kingsley Coman fueron los más destacados del combinado bávaro, que se ilusionaba cada vez más con abrir el marcador. Tuvo chances de anotar pero le faltó precisión, algo que le sobró al campeón de Europa. El 1 a 0 lo puso Doué a los 78′, pocos minutos después de un yerro inexplicable de Manuel Neuer que Dembélé no pudo aprovechar a pesar de definir solo y con el ‘1′ alemán casi rendido en la medialuna del área. Latigazo cruzado de una de las revelaciones de PSG a lo largo de esta temporada. Así llegó el primero, que dejó a los franceses con un pie en la próxima instancia.

A partir de ahí pasó de todo. A los 81′ se fue expulsado Pacho por una plancha a Thomas Müller, quien disputó su último partido con Bayern Munich, un club en el que brilló durante 25 años y con el que, además de consolidarse como el jugador que más partidos jugó con dicha camiseta, ganó la asombrosa cifra de 33 títulos, entre los que destacan dos Champions League y dos Mundiales de Clubes en sus formatos anteriores. El defensor ecuatoriano vio la roja por dicha infracción y le puso suspenso al partido.

Más tarde, a los 87′, le anularon el empate a Harry Kane por offside. El delantero inglés había ganado de cabeza para vencer la resistencia de Donnarumma, pero la suerte no estaba del lado alemán. El cuerpo arbitral comandado por el compatriota del ex Tottenham, Anthony Taylor, confirmó que el tanto no era válido, por lo que se mantuvo la ventaja por la mínima diferencia de PSG.

A pocos segundos del final, cerca de los 96′ y ya con dos jugadores menos tras la roja a Lucas Hernández por un codazo fuera de contexto al portugués Raphael Guerreiro, llegó el 2 a 0 definitivo. Dembélé, uno de los grandes aspirantes a ganar el Balón de Oro tras una temporada de ensueño, cerró con broche de oro una acción individual magistral de Achraf Hakimi, quien se sacó tres rivales de encima dentro del área y asistió al ‘Mosquito’ para sentenciar el final. Ahora se vendrá Real Madrid, con el condimento especial del duelo ante Kylian Mbappé, o Borussia Dortmund, que quiere dar la sorpresa.

