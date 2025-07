PSG vs. Real Madrid, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El segundo finalista del Mundial de Clubes 2025 saldrá del encuentro entre PSG y Real Madrid, que se enfrentarán el próximo miércoles a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por las semifinales. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. También se emitirá por el sitio de DAZN mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el polaco Szymon Marciniak, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco francés con una cuota máxima de 2.38 contra 3.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los españoles. El empate, que llevaría la definición a los penales luego del tiempo suplementario, llega a 3.76.

El equipo de Luis Enrique es el gran favorito al título del certamen por lo que demostró en los cruces de eliminación directa, donde goleó a Inter Miami 4 a 0 y superó a Bayern Múnich 2 a 0. En la primera etapa lideró el grupo B con seis puntos gracias a sus triunfos sobre Atlético Madrid 4 a 0 y Seattle Sounders 2 a 0. Su única caída fue ante Botafogo 1 a 0.

De cara al compromiso venidero el DT español no contará con los suspendidos Willian Pacho y Lucas Hérnandez, expulsados contra el elenco alemán. El ecuatoriano, habitual titular, sería reemplazado por el brasileño Lucas Beraldo para hacer dupla de centrales con su compatriota Marquinhos. El Merengue también tiene una baja en la defensa y es Dean Huijsen, quien vio la tarjeta roja en el triunfo sobre Borussia Dortmund 3 a 2. Por su lugar pujan Raúl Asencio y Aurelien Tchouameni.

Gonzalo García es la gran aparición de Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025 David Klein - CSM via ZUMA Press Wire

El combinado de Xabi Alonso, antes de vencer a los alemanes, dominó la zona H con siete unidades producto de una parda 1 a 1 con Al Hilal de Arabia Saudita más alegrías vs. Pachuca 3 a 1 y Salzburgo de Austria 3 a 0. En octavos de final su víctima fue Juventus 1 a 0.

El historial entre ambos clubes tiene 12 antecedentes, todos por certámenes continentales europeos y la mayoría de ellos en la Champions League, con cinco victorias de Real Madrid, cuatro de PSG y tres empates. La última vez que se enfrentaron fue por los octavos de final de la edición 2021-2022 del máximo certamen del Viejo Continente con victoria 1 a 0 de los franceses como local con el tridente Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé y alegría 3 a 1 más clasificación a cuartos de los españoles en el Santiago Bernabéu.

Así quedó conformado el cuadro de semifinales del Mundial de Clubes 2025, con la presencia de los mejores cuatro equipos del torneo Canchallena

El ganador del cruce avanzará a la definición del domingo 13 de julio vs. quien se imponga de Fluminense vs. Chelsea, que se enfrentarán este martes a las 16 (hora argentina) en el mismo escenario. El perdedor, en contrapartida, culminará su participación porque no hay cotejo por el tercer puesto.